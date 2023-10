Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7, mesaj cu subînțeles în mediul online. Ce a transmis, la primele ore ale dimineții

Bianca Giurcă de la Insula Iubrii, sezonul 7 a dezvăluit că s-a confruntat cu o serie de probleme în ultima perioadă. Ce hotărâre a luat fosta concurentă

Deși și-a obișnuit fanii să fie extrem de activă pe rețele sociale, în ultima perioadă, Bianca Giurcă de la Insula Iubrii sezonul 7 a cam absentat. Extrem de vigilenți, prietenii ei virtuali au observat acest detaliu și chiar au întrebat-o ce se întâmplă cu ea. Ei bine, aceasta a revenit cu un mesaj postat pe Instagram și a explicat motivele pentru care a lipsit din mediul online.

Ce mesaj a transmis Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7 în mediul online, la primele ore ale dimineții

Se pare că în ultima perioadă, Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7 a trecut printr-o perioadă mai grea, așa cum a explicat chiar ea. Potrivit spuselor sale, mai multe nopți la rând, nu a reușit să se o odihească pentru că un anumit detaliu o neliniștea.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Bianca Giurcă, dezvăluiri în lacrimi despre relația cu ispita Alin Simoiu. Ce a recunoscut

Deși nu a dezvăluit exact despre ce este vorba, a ținut să precizeze că o scurt vizită acasă la familia ei a reușit să o facă să se relaxeze. Frumoasa fostă concurentă a vrut să își liniștească fanii și a postat respectivul mesaj încă de la primele ore ale dimineții.

„Bună dimineața! Voiam să vă spun cât de important e să fii liniștit. Toată săptămana trecută a fost foarte grea pentru mine, iar în fiecare seară, nu conta cât de obosită eram, adormeam doar spre dimineață. În schimb, acum că m-am liniștit și am fost cu familia mea, am reușit să adorm la ora 21:00 și m-am odihnit mai bine ca niciodată. Am ajuns la concluzia că cel mai important este să ai LINIȘTE”, a scris Bianca pe o poză care pare a fi realizată în casa ei din București.

De asemenea, în urmă cu doar câteva ore, aceasta a povestit și că a avut probleme cu contul de Instagram. Tinerei i-a fost închis profilul și pentru că nu a avut unul de rezervă a vrut să se asigure că nu i se va întâmpla acest lucru și pe TikTok.

Astfel, prin intermediul unui videoclip, tânăra a dezvăluit că are câte un cont nou, de rezervă, atât pe ambele platforme de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 7. Bianca Giurcă, reacție furibundă la adresa lui Marius Moise: „După toată umilința...”. Cum a atacat-o

Chiar dacă, în clip, internauții au sesizat imediat că este la țară și susțin că s-ar fi dus la Marius, anterior, Bianca a mărturisit că se află acasă la părinții ei, care locuiesc în același sat cu fostul iubit.