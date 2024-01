Cât de mare a crescut fiul lui Mari de la Insula Iubirii sezonul 4. Fosta concurentă a emoționat pe toată lumea cu aceste imagini

Mari de la Insula Iubirii sezonul 4 se mândrește cu un băiețel adorabil pe care îl postează pe rețelele de socializare și cu care se mândrește cu fiecare ocazie.

Marinela Mavrodin de la Insula Iubirii sezonul 4 duce o viață complet diferită față de ceea ce știm că prezentase în timpul prezenței sale pe insulă, în emisune, unde ea și-a testat relația pe care o avea cu Iulian, la vremea respectivă.

Iată că viața Marinelei este una foarte frumoasă și fericită acum, alături de noul partener de viață pe care l-a cunoscut tot în cadrul unei emisiuni tv la care ea a participat în trecut. Cei doi se iubesc mai mult ca oricând și din rodul iubirii lor a apărut un băiețel frumos foc, pe nume Matthias Andrei, cu care Mari se mândrește neîncetat.

De curând, în perioada Sărbătorilor de iarnă, Mari i-a organizat chiar o ședință foto inedită la care a participat și ea.

Aceasta a mai postat alte fotografii și după această ședintă, iar fanii ei au putut vedea cât de fericită apare alături de el.

Mari și Iulian au decis să se despartă după Insula Iubirii sezonul 4

Chiar dacă inițial s-au prezentat ca fiind un cuplu extrem de fericit și împlinit, timpul a trecut și adevărul a început să iasă la iveală, demonstrând că lucrurile nu sunt deloc precum au fost prezentate inițial, înainte de plecarea în Thailanda.

Dezamăgită de comportamentul partenerului său de atunci, Marinela Mavrodin și-a găsit consolarea în compania ispitei Cristi, care i-a dat încredere în forțele proprii și a făcut-o să se aprecieze mai mult.

Între cei doi s-a născut o frumoasă poveste de dragoste și, la finalul show-ului, ispita Cristi a făcut dezvăluiri complet neașteptate.

„Poate o să te surprindă sau nu. Eu sper că nu…Vreau să îţi spun că mă bucur foarte tare că te-am cunoscut. Am cunoscut o persoană specială, zic eu. Nu mă aşteptam, atunci când am acceptat rolul de ispită, să creez o asemenea conexiune cu cineva. Nu mă aşteptam absolut deloc. Despre ce am trăit noi doi aici…ce pot să spun?! Decât că nu a fost o minciună, o totală minciună. Nu-mi eşti indiferentă absolut deloc, însă nu pot spune nici că sunt îndrăgostit de tine. De ce? aş putea spune multe motive, dar aleg să îţi dau câteva sfaturi”, a dezvăluit atunci tânărul care i-a răpit inima concurentei.

După emisiunea „Insula iubirii”, tânăra nu a mai reluat legătura cu Iulian, partenerul său de atunci, și a ales să facă schimbări importante în viața sa. A făcut două cursuri de make up și a fost mai mult decât fericită să își împlinească astfel un vis pe care îl avea de mult timp. Cu ispita Cristi aceasta a ales să rămână amică, cei doi discutând chiar și pe perioada difuzării emisiunii la televizor.