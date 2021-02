Îți amintești de Marinela Mavrodin de la „Insula iubirii”? Face senzație într-un videoclip de pe YouTube. Cum arază azi

Între cei doi s-a născut o frumoasă poveste de dragoste și, la finalul show-ului, ispita Cristi a făcut dezvăluiri complet neașteptate.

citește și: Ce mai face Marinela Mavrodin, fosta concurenta de la "Insula Iubirii". Cine este cel care a cucerit-o

„Poate o să te surprindă sau nu. Eu sper că nu…Vreau să îţi spun că mă bucur foarte tare că te-am cunoscut. Am cunoscut o persoană specială, zic eu. Nu mă aşteptam, atunci când am acceptat rolul de ispită, să creez o asemenea conexiune cu cineva. Nu mă aşteptam absolut deloc. Despre ce am trăit noi doi aici…ce pot să spun?! Decât că nu a fost o minciună, o totală minciună. Nu-mi eşti indiferentă absolut deloc, însă nu pot spune nici că sunt îndrăgostit de tine. De ce? aş putea spune multe motive, dar aleg să îţi dau câteva sfaturi”, a dezvăluit atunci tânărul care i-a răpit inima concurentei.