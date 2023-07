Ce a dezvăluit ispita Oana Monea despre Marius Moise, după gestul nepotrivit din cada cu spumă, la Insula Iubirii sezonul 7

După incidentul neplăcut de care a avut parte la întâlnirea cu Marius Moise, Oana Monea i-a făcut ispitei Simona Alexuc dezvăluiri neașteptate, la Insula Iubirii sezonul 7.

În ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a avut un gest nepotrivit față de ispita Oana Monea, în timp ce aceștia se aflau în baia cu spumă, la date. După situația neplăcută, blondina i-a dezvăluit Simonei Alexuc detalii neașteptate despre concurent.

Ce a dezvăluit ispita Oana Monea despre Marius Moise, după ce acesta a avut un gest nepotrivit față de ea când erau în cada cu spumă, la Insula Iubirii sezonul 7

La date, Marius Moise și Oana Monea s-au bucurat de o ședință de masaj și de o baie cu spumă, însă acesta a fost momentul în care tânărul a făcut un gest nepotrivit și i-a îndreptat mâna către zonele lui intime. După cele întâmplate, ispita s-a confruntat cu o stare de neliniște.

„Am trecut prin toate stările, m-am dus pe plajă, am stat, am fumat, m-am învârtit, am stat în leagăn. Nu îmi venea să mă mai întors în casă, iar apoi am încercat să vorbesc cu Simona, care știu că este psiholog”, a dezvăluit ea la testimonial, la Insula Iubirii sezonul 7.

Oana Monea a stat de vorbă cu Simona Alexuc și i-a dat detalii neașteptate despre Marius Moise.

„Dar el ce s-a așteptat?”, a fost reacția ispitei, atunci când a aflat despre cele întâmplate.

„Eu nu mai vreau să trec prin asta”, a zis Oana Monea.

„N-o să mai treci. El oricum acum se simte într-un fel anume și n-o să te aleagă la date. Se teme de el în primul rând. Și, din moment ce a zis de problemuțele lui, mă face să mă gândesc în mai multe părți. Patru ani cu Bianca sunt degeaba, nu cred că ea îl cunoaște, cum e el. Sau să găsim măcar o formă în care să se demaște măcar puțin ceea ce este el”, a fost sfatul dat de Simona, care a părut că pune la cale și un plan.

„Foarte urât din partea lui. Ar trebui să fie un pic mai galant, cum s-a dat la început, și să continue să fie așa, să nu aibă pretenții din partea cealaltă de insulă, ca Bianca să fie cuminte. Ea e o domnișoară foarte drăguță și elegantă și nu îl merită”, a mai declarat Simona la testimonial, în ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7”, a zis ulterior aceasta la testimonial, la Insula Iubirii sezonul 7.

Tot din discuția celor două ispite a ieșit la iveală faptul că nu există romantism în cuplul Bianca și Marius Moise și că cei doi nu au momente de conexiune.

„Pare că sunt doi oameni care conviețuiesc, nu doi oameni care se iubesc”, a zis Oana Monea.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.