Insula Iubirii sezonul 6. Cristina și Sebastian s-au întâlnit! Ce detalii au ieșit la iveală și cum au ales să plece de pe insulă

Cristina și Sebastian au format unul dintre cele mai puternice cupluri venite pe Insula Iubirii pentru a-și testa iubirea, însă în decursul zilelor petrecute cu ispitele, aceștia și-au dat seama de mai multe lucruri.

Ce au discutat la ceremonia focului Sebastian și Cristina. Cum au decis să părăsească insula

Iată ce și-au transmis aceștia:

„O văd linișită pe Cristina acum”, spune Sebastian. „Îl văd la fel, dar trist, un pic dezechilibrat”, spune Cristina.

„Despărțirea a fost cel mai frumos cadou pe care ți l-am făcut. Voiai libertatea și trebuie să te bucuri”, îi mai spune Cristina lui Sebi. „Eu am găsit un răspuns pe insulă și anume că nu poți crea iubire, asta am simțit, că am muncit foarte mult în această relație”, spune Sebi.

„Am tras foarte mult de relație. Ne-a ieșit, dar cu multă suferință”, spune Cristina. „Ne-am iubit în felul nostru”, mai spune Sebi. „A fost o iubire sub o altă formă”, spune Cristina. „Eu nu cred că m-am mințit”, spune Sebi.

„Nu exista pasiune între noi doi”, spune Sebi. „Eu pun pasiune în tot ceea ce fac”, spune Cristina. „Ai avut o atrcție față de Oana înainte de a ne desărți sau nu?”, întreabă Cristina. „Da”, spune el. „V-ați sărutat?”, mai întreabă Cristina. „Da”, răspunde el.

Cum au decis aceștia să părăsească Insula Iubirii, sezonul 6: „A sosit momentul la care vă așteptați. Trebuie să luați o decizie. Cristina, decizi să pleci împreună cu Sebastian sau separat de pe Insula Iubirii?”, întreabă Radu Vâlcan.

„Despărțiți, da”, spune Cristina, iar Sebastian a fost de acord.

„Decizia a fost luată, relația a fost consumată. O rog pe Cristina să părăsească singură ceremonia focului”, spune Radu Vâlcan.

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cicognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.