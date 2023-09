Ce a făcut Bianca Giurcă cu scoica, micul cadou de la Alin când a ajuns acasă de la Insula Iubirii. A fost un măr al discordiei

Bianca Giurcă a avorbit pentru mai bine de 10.000 de persoane despre cum arată viața sa după Insula Iubirii și despărțirea de Marius, dar și despre ce o mai leagă de Alin. Ce spune că a făcut cu scoica primită de la ispita Alin Simoiu, mărul discordiei dintre ea și Marius.

Marius Moise și iubita lui, Bianca Giurcă, au venit la Insula Iubirii sezonul 7 pentru a-și testa relația și pentru a descoperi dacă sunt sau nu făcuți unul pentru celălalt, iar finalul a fost marcat de împăcări și despărțiri repetate

Deși s-au așternut peste povestea lor de iubire peste 8 luni, timp în care relația lor a luat-o de la capăt și s-a încheiat marcată fiind de reproșurile a ceea ce au făcut în emisiune, Bianca spune că nu s-a vindecat complet de rănile provocate de separarea de Marius, dar este pregătită să își ia viața de la capăt motiv pentru care s-a mutat la București. În vreme ce Bianca Giurcă a mărturisit că i-ar fi iertat orice lui Marius, bărbatul nu a putut trece peste apropierea dintre tânără și Alin.

Cum a decis Bianca să arunce scoica de la Alin. În timp ce era în casă cu Marius, acesta a dat peste cadoul de la Alin

Bianca Giurcă a povestit cu lux de amănunte de ce a decis să arunce scoica primită de la ispita Alin Simoiu. Marius a dat peste cadou într-o geantă a tinerei. Cum a luat acestă decizie.

“Scoica de la Alin, aaah, e o poveste foarte lungă. Am păstrat foarte mult scoica de la Alin, doar că m-am împăcat cu Marius…Haideți să vă povestesc care a fost faza cu scoica.. Pentru mine, primul meu bonfire a fost oribil. Mă duceam la bonfire foarte stresată pentru că primul meu bonfire m-a dat peste cap, adică mie nu-mi venea să cred cât de tare mă doare ce văd cu Marius.

Credeam că voi fi <<Ok, îl văd cu alte fete, se distrează și n-o să mă doară >>, dar eu cumva nu l-am văzut niciodată cu altcineva și cred ca asta m-a durut cel mai tare, că l-am văzut cu ochii mei și toate declarațiile alea pe care le dădea el. Și veneam foarte supărată de acolo, în primele mele bonfiere și Alin a luat o scoică de pe plajă și mi-a dat-o fără să se vadă, hoțul, și mi-a spus că scoica asta o să-mi poarte noroc și am crezut așa de tare în scoica lui, încât chiar mă simțeam mai bine.

Îmi aduc foarte bine aminte, că la un bonfire, la un moment dat, scoica de la el mi-a căzut pe jos pentru că nu aveam unde să o bag și o pusesem așa între picioarele mele. Apoi am căutat o scoică frumoasă pe plajă și i-am dat și eu. Le-am dat o scoică și fetelor de la machiaj pentru că ne machiau, stăteau după noi, ne suportau și am considerat că ar fi frumos din partea mea să le dau și fetelor. Scoica pe care am primit-o de la Alin am ținut-o într-o geantă foarte mult timp, până când mă împăcasem eu a nu știu câta oară cu Marius și ce credeți că am făcut? Îl rugasem eu pe Marius să-mi dea ceva din geanta aia și a văzut Marius scoica și mi s-a părut frumos față de el să renunț la scoica respectivă”, a spus ea.

O urmăritoare a întrebat-o: “Sărută bine Alin?”, iar Bianca a răspuns: “Nu știu, sărut-l și o să vezi”, a venit Bianca răspunsul. “Nu știu dacă l-am iubit pe Alin, dar m-am atașat de el”, a mai spus ea.

Bianca a vorbit și despre motivul pentru care nu îl mai urmărește pe Alin pe Instagram. Aceasta a spus că nu mai știe sigur, dar își amintește că a enervat-o ceva din ce a spus el în emisiune și a decis să-i dea unfollow, iar ca răspuns și Alin i-a dat unfollow.

