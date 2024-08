Ce a spus ispita Radu de la Insula Iubirii în online, când la TV se difuza momentul în care a refuzat dream date-ul cu Daiana

În timp ce pe Antena 1 se difuza momentul în car Radu de la Insula Iubirii refuza să meargă la dream date cu Daiana, ispita explica în online ce a simțit și a gândit atunci.

Ispita Radu a făcut un video live pe rețelele sociale în timp ce la TV se difuza momentul în care a refuzat să meargă la dream date cu Daiana. Cu această ocazie, ispita a precizat că parcusrul lui pe Insulă s-a încheiat.

Ce a spus ispita Radu despre gestul de a refuza să meargă la dram date cu Daiana

Ispita Radu a explicat că refuzul de a merge cu Daiana la dream date a fost cauzat și de faptul că se atașase de ea.

„Decizia a fost de necrezut, probabil. De ce am refuzat? Am refuzat pentru că eu m-am atașat față de Daiana, foarte mult, recunosc. Când am intrat în acest experiment am intrat cu gândul de a face ca persoanele care se află în relație să conștientizeze ceea ce au acasă și că există în cazul fetelor bărbați suficienți astfel încât să renunțe la o relație toxică și să se îndrepte către ceva frumos. Daiana a refuzat de la bun început, a negat cum este Rareș și cu toate astea l-a ținut alături pe tot parcursul emisiunii: Rareș în sus, Rareș în jos. Dacă pentru ea Rareș reprezenta Unieversul eu am refuzat acest date, deși ușor-ușor construiam ceva real alături de ea în tot acest experiment. A fost o alegere asumată și sinceră. Mi s-a sfâșiat puțin inima când a trebuit să iau decizia asta.

Și dacă ar fi fost un dream date reușit și am fi fost pe glume, tot ar fi fost problema de oare ce o face Rareș, oare cum se descurcă el? Și am evitat cu brio asemenea momente. Faptul că nu am acceptat dream date-ul denotă dorința mea ca ea să ia o decizie mult mai bună pe viitor”, a spus ispita Radu în mediul online.

Ultimele evenimente dinaintea ceremoniei finale a focului s-au derulat rapid şi intens la Insula Iubirii.

După ultima petrecere împreună cu ispitele, au urmat rapid alegerile pentru dream date, care au venit cu o premieră în cadrul celui mai dur test de fidelitate: atât concurenţii, cât şi ispitele au avut posibilitatea să refuze acest ultim date edificator pentru ei, în care se vor expune total tentaţiei.

S-au luat astfel decizii fără precedent la Insula Iubirii. Radu, ispita care a petrecut cel mai mult timp în preajma Daianei, a fost primul care a refuzat ieşirea:

„Pentru tine, să fii fericită acum înseamnă să îl revezi de Rareş. Răspunsul meu o să fie nu!”, şi-a motivat ispita alegerea.