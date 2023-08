Ce făcea Bogdan cu câteva ore înainte de a fi difuzat plângând după despărțirea de Claudia. Le-a spus oamenilor că pot veni la el

Cu câteva ore înainte de a fi difuzată pe TV Finala Insula Iubirii, Bogdan a fost filmat în mașină cu Marius Moise, în timp ce se duceau spre o cafenea să urmărească emisiunea. Ce a spus, însă, Bogdan a uimit fanii show-ului.

Pentru Bogdan, despărțirea de Claudia nu a fost deloc ușoară și nu s-a ferit să arate acest lucru unei țări întregi. Și-a asumat întru totul motivele pentru care Claudia a luat decizia de a plecat de lângă el, deși trăiește cu durere în suflet, după cum se arată în testimonialele realizate la 6 luni de la sfârșitul filmărilor în Thailanda. Nici pentru Marius Moise lucrurile nu par să fi fost ușoare, deși el a fost de părere că relația cu Bianca nu mai poate exista în condițiile date, după ce a văzut apropierea dintre ea și Alin.

Cei doi s-au împrieteni destul de mult după emisiune și se pare că au decis să se ducă împreună la o cafenea și să urmărească finalul emisiunii. Ce au transmis cei doi aflați în rândurile de mai jos.

Ce a transmis Bogdan Cîrlan oamenilor care urmăresc emisiunea cu puțin timp înainte de difuzarea finalului pe TV. Se afla în mașină cu Marius Moise

Marius Moise a fost cel care a decis să publice un videoclip pe Instagram. El a început prima dată să vorbească fanilor emisiunii: “Am plecat cu fratele Bogdan, mergem la o cafenea să vedem finala. Sper să fie ok. Eu sigur am avut un comportament bun, nu știu ce să zic de Bogdan, că el a cam făcut prostii prin emisiune. O să am o discuție cu el până ajungem”, a spus el în spirit de glumă.

Bogdan a continuat: “Eu nu prea am avut un comportament mișto. Dacă vreți să-mi puneți întrebări sau să ne puneți întrebări (...) Cine e prin zonă vă așteptăm acolo, cu drag vă răspundem. Dar fără ceartă, fără hate, fără scandal, să fie ceva frumos”, a spus el.

