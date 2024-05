Ce mai face și cum arată acum ispita Dinu Popescu din sezonul 6 Insula Iubirii. Cu ce se ocupă

Dinu Popescu a fost una dinte ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6. Puțini își mai amintesc de el pentru că nu a reușit să ispitească nicio concurentă.

Dinu Popescu, în vârstă de 30 ani, a ales să participe ca ispită la Insula Iubirii în sezonul 6 pentru a-și pune în practică cunoștințele sale în materie de psihologie. Din cauza felului în care încerca să abordeze și să analizeze concurentele de pe insula fetelor, el a atras mai multe antipatii.

Ce mai face acum Dinu Popescu, fosta ispită de la Insula Iubirii

Fosta ispită nu a reușit să se apropie de nicio fată venită atunci la Insula Iubirii ca să își testeze relația.

Dinu Popescu a absolvit facultatea de Psihologie, apoi a făcut un master în psihoterapie cognitiv-comportamentală. Pasionat de tot ceea ce înseamnă comportament și minte umană, acesta a decis să participe la Insula Iubirii sezonul 6 pentru a demonstra că psihologia este asul său din mânecă.

Practic, el a pornit în această aventură determinat să pună în practică ceea ce a învăţat în tot acest timp.

„Am terminat facultatea de Psihologie, am terminat un master în psihoterapie cognitiv-comportamentală. Lucrez în televiziune de la vârsta de 18 ani, am trecut pe la mai multe posturi, am fost și realizator TV, prezentator de știri, reporter. Mă atrage foarte mult partea de psihologie, de-a cunoaște mintea umană. Acesta este și preponderent motivul pentru care m-am înscris.

Am urmărit și în trecut emisiunea și spuneam că, din punctul meu de vedere, este cel mai bun reality show din România. Este singurul care vizează partea asta de psihologie, în care poți să vezi foarte atent cum se desfășoară relațiile interumane dintre cupluri, poți să vezi mecanismele prin care oamenii formează atracția și mi s-a părut fascinantă partea aceasta”, a dezvăluit acesta, încă de la castingul pentru Insula Iubirii sezonul 6.

Pe lângă pasiunea lui pentru psihologie, Dinu a mai dezvăluit atunci că are o pasiune și pentru televiziune și îi place foarte mult poezia.

Din 2022 de când a participat la Insula Iubirii ca ispită, viața lui Dinu Popescu s-a schimbat foarte mult. Acum are propriul podcast numit Discuții Tabu și apare regulat la o emisiune pe un post TV cunoscut în calitate de jurnalist.

La podcastul pe care îl are, Dinu îl prezintă alături de o prietenă de-a sa, Mădălina Buhat, și au diverși invitați din mai multe domenii. În podcastul Discuții Tabu se vorbește în mare despre sănătate și relații.

În unele episoade de podcast, Dinu povestește și despre experiențele sale ca jurnalist de când a lucrat la mai multe redacții.

De curând, fosta ispită de la Insula Iubirii s-a bucurat de o vacanță în Turcia. Dinu nu a plecat singur, ci alături de o domnișoară brunetă. Cei doi par foarte apropiați în poze, dar nu le-a dezvăluit urmăritorilor săi dacă ea e noua lui iubită.

Se pare că acum Dinu se bucură din plin de pasiunile lui, implicând psihologia, cititul și documentarea anumitor subiecte pe care le discută și la TV.