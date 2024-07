Cine e și cum arată mama lui Marcel, ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8. El se mândreșe cu femeia care i-a dat viață

Marcel Andrei, ispita masculină de la Insula Iubirii sezonul 8, se mândrește cu mama lui Elena, cu care postează uneori poze pe contul său de Instagram.

Atunci când și-a făcut apariția la Insula Iubirii în sezonul 8, Marcel a atras toate privirile cu fizicul său și cu stilul său unic de a fi, dând impresia tuturor privitorilor că este un bad boy. La prezentarea ispitelor, el s-a autointitulat Maluma de România, fiind un bărbat carismatic, glumeț, cu un corp plin de tatuaje și intens lucrat la sală.

Cine e și cum arată mama lui Marcel de la Insula Iubirii, sezonul 8

Dincolo de fizicul său și imaginea pe care a creat-o, Marcel este un bărbat sensibil, afectuos și un familist convins.

După replicile sale care au făcut unele momente din emisiune să ajungă virale, Marcel se bucură acum de faimă și recunoaștere la nivel național.

Cu toate acestea, el are un trecut destul de dureros. Părinții lui s-au despărțit pe când el era doar un adolescent și de-atunci a rămas doar cu mama lui pe care o prețuiește enorm.

„Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit.

Așa a fost să fie… De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. arată către tatuaje). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe’, a povestit ispita Marcel, la Insula Iubirii.

Bărbatul în vârstă de 34 ani este foarte atent cu mama lui și se fotografiază adesea alături de ea. Marcel o apreciază și o respectă enorm pe cea care i-a dat viață, la crescut și la educat pentru ca el să devină barbatul care este astăzi.

Elena, mama lui Marcel, este o femeie modestă, care, spre deosebire de fiul ei, ei nu îi place să fie în lumina reflectoarelor.

Recent, mama lui Marcel, Elena, a postat pe contul ei de TikTok un video alături de Marcel și de iubita lui, Armina, în care cei trei se bucurau de o vacanță. La rândul său, Marcel postează și el multe poze cu mama lui de la ieșirile în oraș și din vacanțe.