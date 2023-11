Cum arată Hannelore de la Insula Iubirii sezonul 4 în costum de baie. Fosta concurentă este complet schimbată acum

Hannelore, fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii, arată de-a dreptul senzațional în costum de baie. Aceasta este complet schimbată acum, la mai bine de 5 ani de când a părăsit Thailanda.

Deși nu a mai apărut de mult pe micile ecrane ale publicului, Hannelore este destul de activă în mediul online. Aceasta își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei prin intermediul contului de Instagram.

În urmă cu mai bine de 5 ani, tânăra atrăgea privirile telespectatorilor cu prezența senzațională din sezonul 4 Insula Iubirii. Aceasta a avut un parcurs neașteptat în cadrul reality show-ului, unde a venit alături de fostul partener, Bogdan Ionescu.

Povestea lor de dragoste a luat sfârșit în Thailanda, după ce Hannelore a căzut în ispită. Deși s-au împăcat la scurt timp de la testul fidelității, relația nu a mai fost la fel. Mai mult, aceștia au făcut și nunta, iar după 6 luni de la marele eveniment au luat decizia de a se despărți definitiv.

Citește și: Ana Maria Măriuță și Marius Budin de la Insula Iubirii sezonul 7 au părăsit România. Mesajul la care fanii au reacționat imediat

În cadrul unui testimonial Insula Iubirii, Bogdan Ionescu a vorbit și despre adevăratul motiv care a dus la divorțul de fosta soție: „După ce am ieșit din competiție am avut o perioadă în care am stat singuri pentru că s-au întâmplat foarte multe pe insulă și mă tot gândeam dacă pot să stau lângă o persoană și să nu-i scot ochii pentru ce s-a întâmplat. Dar ne-am împăcat, am comunicat și am zis să continuăm cu nunta stabilită și după 6 luni de zile de la nuntă am găsit un mesaj în telefonul ei, sfătuit să mă uit și din păcate am găsit ce-i mai rău. Trebuia să se întâlnească cu acea persoană a București”

Cum arată acum Hannelore în costum de baie. Cât de schimbată este fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii

Căsnicia dintre Hannelore și Bogdan Ionescu nu a avut un deznodământ fericit, însă amândoi au avut puterea să meargă mai departe și să își refacă viața. La mai bine de 5 ani de la plecarea din Thailanda, fosta concurentă a sezonului 4 Insula Iubirii este o femeie fericită și împlinită.

Potrivit imaginilor sale de pe rețelele sociale, se pare că tânăra iubește din nou. De asemenea, aceasta se concentrează asupra pasiunii sale: dansul. Din poze se poate observa și o schimbare radicală.

Hannelore nu mai arată deloc așa cum publicul a cunoscută în cadrul reality show-ului. Fosta soția a lui Bogdan Ionescu a trecut printr-o transformare de proporții, după ce a renunțat la culoarea blondă a părului.

Citește și: Ce relație este între Daria Cuflic și Romeo Vasiloni. Ispitele de la Insula Iubirii au apărut în ipostaze apropiate în online

În luna iulie 2023, aceasta a distribuit pe contul de Instagram mai multe fotografii care au încins atmosfera. Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a lăsat pozată într-un costum de baie albastru care îi scoate în evidență formele provocatoare, în mod special bustul generos și talia de viespe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea ei a generat mai bine de 1.000 de like-uri și câteva comentarii. Prietenii virtuali au fost încântați de schimbarea la care a apelat la Hannelore. Brunetul i se potrivește de minune și îi evidențiază culoarea ochilor.