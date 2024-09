Cum a ajuns Marcel Andrei să fie ispită la Insula Iubirii sezonul 8: „M-a băgat pe liste și a zis să nu o refuz”

Marcel Andrei a dezvăluit cum a ajuns să joace rolul de ispită la Insula Iubirii sezonul 8.

Marcel de la Insula Iubirii a fost printre primele ispite din acest sezon care a atras atenția tuturor prin felul său carismatic și a cucerit multe domnișoare prin participarea sa în competiție. Deși nu a fost dorința sa, odată ce a apărut pe lista pentru preselecții a fost încântat de idee și a continuat procesul.

Marcel, despre cum a ajuns să fie ispită la Insula Iubirii sezonul 8

Invitat la Un Show Păcătos, Marcel a dezvăluit că apariția sa la Insula Iubirii a fost una întâmplătoare, fără ca el să își dorească la început. O persoană pe care a cunoscut-o, inițial online, apoi și în Tenerife, i-a făcut această propunere. Deși a ezitat la început, Marcel Andrei a fost încântat și a continuat procesul.

„Nu e poveste lungă. Am cunoscut pe TikTok o anumită persoană, apoi mi-a spus că vine în Tenerife la o prietenă a ei care are niște filmări. În perioada aia eu lucram de la 16 până la 12 noaptea și am ieșit pe plajă, unde erau amândouă. Hotelul meu era în apropiere și am mai stat cu ele. Două zile am stat cu ele de vorbă, iar a doua zi mi-a spus fata respectivă dacă nu mă interesează să intru ca ispită. I-am spus că nu am mai făcut sală, că luasem o pauză câteva luni din cauza unei probleme. Apoi fata cealaltă s-a întors în România, ea a mai rămas că avea filmări. După mă sună că m-a băgat pe liste și să nu o refuz. Am întrebat-o dacă e sigur și a zis că da. Am vorbit cu managera de hotel și i-am spus că e sigur. Apoi am cunoscut și alte persoane, iar interviul a fost online și m-au plăcut. Au simțit că e ceva mai diferit față de ceea ce au fost ceilalți”, a povestit Marcel Andrei, citat de Spynews.

Ce reguli a impus Armina în relația cu Marcel de la Insula Iubirii

În cadrul aceleași emisiuni, Amina și Marcel Andrei au dezvăluit care e cea mai importantă regulă în relația lor. Potrivit brunetei, nu pot avea prieteni de sex opus, existând posibilitatea de a apărea sentimente.

„Cum să stau eu la vrăjeală toată ziua cu un bărbat, că suntem prieteni? Ok, prieteni de viață, cu care vă știți familiile, căsătoriți. Nu m-am referit la prieteni care sunt căsătoriți sau deja într-o relație. La Caracal are prieteni apropiați din copilărie. Se cunosc familiile. Așa că are prietena lui de ieșit în club, hai sictir. El nu are prietene fete”, a spus iubita lui Marcel, citată de sursa menționată mai sus.