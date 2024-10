Cum a reacționat Cristina de la Insula Iubirii după ce a fost criticată pentru împăcarea cu Andrei: „Avem amintiri noi împreună”

Cristina le-a răspuns celor care o critică pentru împăcarea cu Andrei, dar și pentru că ar fi ocolit subiectul împăcării. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a precizat că ea și bărbatul cu care a avut o căsnicie de 10 ani își fac amintiri noi împreună.

Recent, Cristina și Andrei au apărut din nou împruenă ăe rețelele sociale. Împăcarea dintre Cristina și Andrei a stârnit o mulțime de reacții din partea fanilor Insula Iubirii. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri inițiată de Crstina, aceasta a fost criticată pentru că se ferește să-și assume împăcarea. Fosta concurentă Insula Iubirii a precizat că nu ocolește subiectul, ci doar a preferat să nu-și expună viața amoroasă pe rețelele sociale. Cristina a precizat că ea și Andrei își fac noi amintiri împreună.

Cristina de la Insula iubirii, prima reacție după ce a fost criticată pentru împăcarea cu Andrei

„Nu ocolesc nimic, atât că am preferat ca viața mea amoroasă să rămână privată. Avem amintiri noi împreună pe care le ținem pentru sufletele noastre, însă eu când am fost întrebată, am răspuns mereu despre situația mea”, a scris Cristina de la Insula iubirii, pe Instagram.

Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au împăcat

Într-o serie de live-uri făcut de Cristina pe TikTok, ea a dezvăluit că au divorțat pe cale amiabilă și nu mai locuiesc împreună. Atunci, fata a mai adăugat că încearcă să meargă mai departe, dar și că ambii merg la terapie, atât pe cont propriu, cât și în calitate de cuplu.

Cu toate acestea, la finalul lunii septembrie, au apărut noi speculații legate de faptul că Andrei și Cristina de la Insula Iubirii, sezonul 8 s-ar fi împăcat. Internauții au descoperit că aceștia ar fi petrecut alături de mai mulți prieteni, la același restaurant din Brașov.

Ultrerior, „trasă la răspundere” de urmăritori, fata a explicat că i-a mai dat o șansă fostului soț.

„Păi nu ne mai ascundem, am luat-o treptat, să înțelegem și noi încotro duce toată treaba asta! Ne am schimbat amândoi foarte mult, însă ce va fi pe viitor nici noi nu știm! Dumnezeu cu noi. Îmi pare rău ca nu îmi pot trăi viața aşa cum simt și trebuie să mă scuz! Am ajuns să dau o șansă pt ca așa consider de cuviință, nu știu încotro va duce drumul meu, însă acum asta simt! Numai bine”, a declarat aceasta.

Cum au apărut Cristina și Andrei de la Insula Iubirii, sezonul 8 pentru prima dată după ce s-au împăcat

Deși Cristina și Andrei de la Insula Iubirii, sezonul 8 pare că s-ar fi împăcat, până acum, ei nu s-au mai afișat împreună. Spelațiile au continuat să apară, dat acum cuplul a pus punct acestora.

Cei doi s-au filmat pentru prima dată împreună de la vestea că aceasta i-a mai dat o șansă. Aceștia par că au trecut peste greutăți și se bucură unul de prezența celuilalt.

În videoclipul postat de bărbat pe contul lui de Instagram, cei doi sunt costumați și par că se îndrepată către o petrecere de Halloween. Ambii poartă cămăși albe și geci de piele și pe față au un machiaj inspirat de personajul Joker.

De asemenea, pe fundalul videoclipului, Andrei chiar a ales să adauge un sunet cu câteva replici din celebrul film: „Zâmbește, pentru că îi derutează pe oameni. Zâmbește pentru că e mai ușor decât să explici”.