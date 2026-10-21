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De ce se uită fiecare zodie la Insula Iubirii. Motivele neașteptate dezvăluite de un astrolog. Tu te regăsești?

Un astrolog a dezvăluit care sunt motivele pentru care fiecare zodie se uită la emisiunea Insula iubirii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 14:57 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 15:51
Descoperă ineditul horoscop în rândurile de mai jos | antena 1/profimedia
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Ada Codreanu, un cunoscut astrolog român, a realizat un horoscop în care a prezentat care sunt motivele pentru care fiecare zodie se uită la emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1.

Care sunt motivele oficiale și cele neoficiale, dar și cât de biine te regăsești în acest zodiac? Află totul în rândurile de mai jos.

De ce se uită fiecare zodie la Insula Iubirii. Motivele neașteptate dezvăluite de un astrolog

Insula Iubirii este un adevărat fenomen în România și se bucură de un real succes în rândul telespectatorilor. Descoperă mai jos un horoscop inedit ce arată care sunt motivele pentru care fiecare zodie se uită la show.

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Berbec

Varianta oficială: mă uit pentru că-mi place să văd cum reacționează oamenii când sunt puși în situații limită.

Variante neoficială: Mă uit pentru scandal. Nu vreau să văd oameni maturi care comunică sănătos și îşi rezolvă problemele. Am venit să văd decizii proaste luate la nervi. Mă uit pentru momentul în care cineva vede imaginile la bonfire şi spune: „Eu nu mai am nimic de discutat.". În sfârşit. Un om hotărât. Acum ridică-te şi pleacă dramatic, să simt și eu că
n-am stat trei ore degeaba.

Taur

Varianta oficială:E doar o emisiune la care mă mai uit din când în când ca să mă relaxez.

Varianta neoficială: Mi-am luat gustările, m-am aşezat comod şi următoarele trei ore nu exist pentru societate. Nu mă interesează că e,,trash TV". Uneori vreau cultură, alteori vreau să văd cine a căzut în ispită după două cocktailuri. Sunt un om complex.

Gemeni

Varianta oficială: Mi se pare interesant să observ oamenii, comunicarea şi reacțiile lor în diferite situații.

Varianta neoficială: Sunt fiert pe bârfă. Insula scoate țața din mine şi nici nu vreau s-o bag la loc. Văd episodul, Fiertzi, reelurile, meme-urile, comentariile şi interviul de după în care aflu că „la televizor nu s-a văzut tot". Dacă există informație suplimentară, eu trebuie s-o deţin.

Rac

Varianta oficială: Mă interesează partea emoțională şi felul în care sunt puse la încercare relaţiile.

Varianta neoficială: Mă uit pentru că trebuie să-mi fac griji şi pentru nişte oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată. Ea plânge la bonfire, plâng şi eu. Ea îl iartă, mă enervez eu. El o înşală, mă simt trădată personal. Practic, suntem trei în relația asta. Și cu ispita, patru.

Leul

Varianta oficială: Mǎ uit pentru entertainment. Nu mă implic atât de mult.

Varianta neoficială: Mă uit şi mă întreb constant cum ar fi fost emisiunea dacă eram eu acolo. Mai bună, evident. Nu judec pe nimeni, dar unele persoane primesc trei ore de prime-time şi nu fac absolut nimic cu ele. Păcat de oportunitate.

Fecioara

Varianta oficială: Nu mă uit. Mi se pare o emisiune sub nivelul meu intelectual şi nu înțeleg fascinația oamenilor pentru aşa ceva.

Varianta neoficială: Tot nu mă uit. Dar, cumva, dacă mă inviți vineri de la 20:30 sau sâmbătă de la 20:00, sunt ocupată. Iar dacă sunt disponibilă, e pentru că am AntenaPLAY şi recuperez a doua zi. Şi Fiertzi nu urmăresc. Mi-a apărut întâmplător. De 17 ori.

Balanța

Varianta oficială: Mă uit pentru că-mi place să înțeleg ambele perspective înainte să-mi formez o opinie.

Varianta neoficială: Mă uit pentru că vreau să bârfesc, dar vreau să bârfesc corect. Nu pot să spun că el e nenorocit până nu ascult şi versiunea lui. După care ascult versiunea lui şi spun: ,,Da...E nenorocit."

Scorpion

Varianta oficială: Mǎ fascinează psihologia relațiilor și felul în care ies la suprafaţă lucrurile ascunse.

Varianta neoficială: Mă uit pentru că vreau să văd exact cât durează până când „am încredere totală în partenerul meu” devine „SIMȚEAM EU CĂ E CEVA”. Eu simţeam din episodul 1. „El n-ar face niciodată așa ceva”. Sigur. Hai să vedem imaginile. Nu mă bucur când se confirmă ce bănuiam, că săracii oameni, chiar suferă. Dar nici trist nu sunt.

Săgetător

Varianta oficială: Mă uit pentru experiență, Thailanda şi dinamica unui grup de oameni scoşi din zona de confort.

Varianta neoficială: Mă uit pentru circul absolut. Cu cât aud mai des „eu am venit aici să-mi testez relaţia”, cu atât știu că urmează nenorocirea şi îmi pregătesc popcornul. Şi da, m-aș duce și eu. Pentru experienţă. Sigur pentru experienţă.

Capricorn

Varianta oficială: Nu-mi pierd eu timpul cu așa ceva.

Varianta neoficială: Nu-mi pierd timpul trei ore uitându-mă la episod. Am oameni în jurul meu care fac asta pentru mine. A doua zi: „Deci? Ce-a făcut ǎla?", „Şi ea ce-a zis?", „Şi la bonfire?". Nu sunt fan. Îmi place să fiu bine informat.

Vărsător

Varianta oficială: Privesc emisiunea ca pe un experiment social despre relaţii, monogamie şi comportamentul
uman.

Varianta neoficială: Sunt la fel de fiert pe bârfă ca Gemenii, dar am nevoie să-i spun „experiment social" ca să pot dormi liniştit. Şi, în plus, e şi un fel de lubrifiant social. Pot să intru şi eu într-o conversație fără să încep cu «<am o teorie despre societate». Pentru câteva săptămâni pe an nu mai par chiar atât de ciudăţel.

Peștii

Varianta oficială: Mă interesează conexiunile dintre oameni şi ce se întâmplă cu sentimentele lor într-un asemenea context.

Varianta neoficială: Mă uit pentru că, aparent, nu-mi sunt suficiente propriile emoții şi am nevoie să sufăr şi pentru relațiile altora. Până la primul bonfire am iertat deja pe cineva care nici măcar nu mi-a greşit mie. „Eu cred că el chiar o iubeşte... doar că e confuz." Omul este în piscină cu ispita. „Da, dar simt că în interior suferă."

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