Gabriella Barbu a fost surprinsă să vadă că Prințul Marco a căutat-o pe plajă, după ce a ales să plece de la Insula Iubirii alături de Bianca Ghiurcă.

Gabriella Barbu a comentat imaginile cu Prințul Marco, după bonfire, și a dezvăluit ce a simțit când a văzut că acesta a căutat-o pe plajă, deși decisese să plece acasă alături de Bianca Ghiurcă.

Gabriella Barbu, surprinsă de gestul Prințului Marco, după bonfire, la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam să mă caute”

Gabriella Barbu a comentat imaginile cu Prințul Marco, după ceremonia focului de la Insula Iubirii. Fosta ispită a recunoscut că a fost surprinsă să vadă că acesta a căutat-o pe plajă, deși hotărâse să plece acasă alături de soția lui, Bianca Ghiurcă.

Un moment care a atras atenția a avut loc după noaptea petrecută de Marco alături de Bianca, în vila fetelor. La un moment dat, concurentul a observat o tânără pe plajă și, pentru câteva clipe, a crezut că este Gabriella Barbu. Acesta a fost tentat să meargă spre ea.

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Imaginile au fost urmărite și de Gabriella, care a vorbit despre reacția lui în cadrul emisiunii Super Neatza de Weekend, de la Antena 1.

Fosta ispită a mărturisit că nu se aștepta ca Marco să o caute, mai ales după ce acesta luase deja decizia de a pleca alături de soția lui.

„Aseară am rămas șocată, cum cred că a fost toată România, pentru că am văzut și partea cealaltă și reacția lui Marco și, sincer, nu mă așteptam deloc să mă caute pe plajă”, a declarat Gabriella Barbu, la Super Neatza de Weekend.

Gabriella Barbu ar fi plecat din Thailanda alături de Prințul Marco

Gabriella Barbu a vorbit și despre sentimentele pe care le-a avut pentru Prințul Marco. Aceasta a recunoscut că și-ar fi dorit ca el să plece singur de la Insula Iubirii. Mai mult, bruneta a spus că ar fi acceptat să părăsească Thailanda alături de el, dacă Marco ar fi ales să se despartă de Bianca Ghiurcă.

Chiar dacă a fost dezamăgită de alegerea concurentului, Gabriella spune că îi înțelege stările și faptul că i-a fost greu să ia o decizie. În opinia ei, Marco avea sentimente atât pentru soția lui, cât și pentru ea.

„Eu chiar am avut sentimente pentru Marco și am fost foarte dezamăgită, pentru că în capul meu exista ideea să plece singur. Da (n.r. dacă i-ar fi propus să plece cu ea). Nu mi se pare că e un om rău, nu știa ce să facă, pentru că o iubea pe Bianca, dar s-a îndrăgostit de mine la Insula. Credea că s-a îndrăgostit de noi”, a mai spus Gabriella Barbu.

Declarațiile fostei ispite arată că decizia lui Marco nu a fost ușor de acceptat pentru ea. Gabriella spera la un alt deznodământ și nu se aștepta ca, după ce a ales să plece cu Bianca, acesta să dea semne că încă o caută.

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