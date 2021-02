Diana Constantin de la „Insula iubirii” s-a pozat în lenjerie intimă transparentă și a făcut senzație pe Instagram

citește și: Hannelore de la „Insula iubirii”, alături de noul iubit! Fanii au reacționat imediat când l-au văzut: „Mamă, ce privire are”

După emisiunea „Insula iubirii”, Ben și Diana Constantin nu au mai format un cuplu. Timpul a trecut și surpriza a fost mare atunci când am putut s-o vedem iar, venită de data aceasta cu noul său iubit, Aurel, și el fost concurent! Se pare că norocul s-a ținut scai de concurenta de la „Insula iubirii” și de data aceasta. După îndrăgitul reality show, tânăra i-a surprins pe fanii săi cu dezvăluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

„Insula iubirii mi-a oferit multe lecții din care am învățat. Am învățat că dacă un om te jignește atunci nu te iubește. Ceea ce am trăit cu Ben și cu alte persoane, adică faptul că m-am purtat urât, totul mi s-a întors apoi în fosta relație de patru luni și am ajuns să fiu eu jignită. Am fost patru luni într-o relație de parcă eram eu într-o relație cu mine, cea veche. Mi-am primit lecția de la viață”, a mărturisit sincer Diana Constantin de la „Insula iubirii”.