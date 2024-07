Exclusiv | Bianca Giurcă despre viața de după Insula Iubirii. Ce crede despre Oana și cum a trecut peste despărțirea de Marius

Bianca Giurcă, fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7, a revenit pentru un interviu în care vorbește deschis despre viața ei după emisiune.

Bianca Giurcă a povestit în cadrul Interviurilor Insula Iubirii, disponibile integral în AntenaPLAY, despre ce s-a întâmplat cu ea după incendiara emisiune.

Acum, la distanță de aproape un an de la difuzarea sezonului 7, Bianca vorbește despre maturizarea ”forțată” și lucrurile pozitive care au apărut în viața ei.

Bianca Giurcă vorbește în exclusivitate despre viața din ultimul an: „Mă simt pregătită pentru o nouă relație”

„Eu sunt foarte bine acum. N-am de ce să mă tot leg de trecut. Nu vreau! Sunt super bine acum. Sunt mai bine ca niciodată”, declară Bianca încă de la începutul interviului.

Tânăra dezvăluie că își petrece timpul creând conținut în mediul online: „Mai fac mici chestii pe lângă, dar nimic important încât să mă laud cu ele.”

„Mi se pare că m-am maturizat din punct de vedere emoțional”, mărturisește Bianca, în urma experienței de la Insula Iubirii, sezonul 7.

„Am devenit independentă din toate punctele de vedere: financiar, emoțional... sunt doar eu cu mine acum”, mai spune tânăra. „Și sunt foarte bine. N-am nevoie de nimeni în viața mea.”

„Am suferit și apoi am început să învăț să trăiesc așa”, mai adaugă ea. „Am învățat ce-mi place.”

„Adevărul e că am avut o perioadă nebună”, susține tânăra.

Bianca vorbește despre ceea ce a ajutat-o inițial să treacă peste suferița de după emisiune. Aceasta mărturisește că la început avea nevoie să iasă din casă și susține că astfel și-a făcut foarte multe prietene: „Încercam să-mi ocup mintea. (...) Până când am reușit s-o fac și fără artificiile ăstea.”

„Eram deja implicată în online, dar nu eram cum sunt acum”, spune ea. „Înainte să merg la emisiune eram pe TikTok, iar acum sunt pe Instagram și e mai mult de muncă.”

„După ce s-a difuzat emisiunea, au fost destul de mulți oameni care au apreciat ceva la mine (...), pentru că am făcut foarte mulți urmăritori”, este de părere fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7.

Tânăra le mulțumește urmăritorilor pentru susținerea arătată în tot acest timp.

„N-am fost prea deschisă nici în mediul online cu viața mea amoroasă, dar poate o să fiu”, continuă ea. „Am învățat să mă iubesc pe mine și că eu sunt suficientă și că nu am nevoie de nimeni.”

„Am nevoie doar de mine”, spune ea, însă recunoaște că i-a fost greu să ajungă aici. „Pentru că toată viața, eu m-am ghidat după oamenii din jurul meu. Și nu vorbesc acum neapărat de bărbații din viața mea.”

„Îmi pasă de părerea lor, dar îmi pasă mai mult de ceea ce simt”, mai spune ea.

„În drum spre voi, am primit un mesaj de la un băiat în care mă întreba: <<Bianca, după experiența asta a ta pe care ai avut-o, trec și eu prin aceeași experiență cumva, cum pot să fac să trec peste?>> Și mi-am adus aminte că pe parcursul anului au fost foarte multe întrebări de genul și eu niciodată n-am știut... Nu știu exact să spun cum!” mărturisește Bianca.

De asemenea, aceasta spune că a încercat să meargă la terapie, însă nu i-a plăcut: „N-am rezonat.” Însă dezvăluie că le-a avut alături pe prietenele sale, care au ajutat-o extrem de mult.

„Aș putea să spun dacă am făcut o greșeală sau nu, dar mie nu îmi pasă!”, continuă ea.

Bianca Giurcă mărturisește că a învățat că este în regulă să greșească.: „În cazul în care am greșit acolo, eu am învățat ceva din asta. (...) Eu apreciez foarte mult experiența. (...) E cea mai tare experiență din viața mea, nu cred că o să mai trăiesc niciodată nicăieri așa ceva! Dar atât: experiența. O iau per total, nu mă raportez la cineva anume.”

„Probabil că aș fi ajuns în punctul ăsta și fără emisiunea, dar probabil mult mai greu”, mai spune tânăra.

Bianca mărturisește că a avut „o părere de rău” când a văzut că echipa a plecat în Thailanda cu toți concurenții din sezonul 8 și spune că abia așteaptă să urmărească noul sezon.

Aceasta dezvăluie că mulți oameni i-au apreciat sufletul, după difuzarea emisiunii: „M-au complimentat partea asta, că sunt un om bun. Și chiar cred asta despre mine. Am foarte multe defecte, dar sufletul meu chiar e bun.”

„Nu știu ce face Marius, dar sper să fie bine. Chiar îmi doresc din tot sufletul să întâlnească pe cineva care să-l iubească și să-l respecte pentru tot ceea ce-nseamnă el”, mai spune ea.

„Am avut câteva încercări de împăcare, dar au fost nereușite”, dezvăluie tânăra, care spune că atât ea, cât și Marius au realizat că nu mai există nimic între ei.

„Sunt împăcată cu decizia pe care am luat-o, pentru că am luat-o împreună. Am decis atât eu, cât și el că relația asta nu mai poate funcționa”, continuă ea.

Bianca declară că toți concurenții din sezonul 7 au rămas foarte uniți.

„Nu mi-e greu să-l revăd pe Marius pentru că e totul stabilit în capul meu”, spune ea. „Suntem doi oameni care s-au despărțit. (...) Suntem doi oameni care probabil o să-și refacă viața și ne respectăm.”

„E totul clarificat. Nu avem de ce să ne urâm, nu mai avem de ce să ne mai iubim”, susține Bianca.

„Problema în relația noastră nu era el, eram eu! Nu eram suficient de matură încât să iau decizii mature. Eram imatură, eram sensibilă, eram moale, eram dependentă emoțional de el”, declară tânăra.

Aceasta dezvăluie că nu are un partener momentan, însă este deschisă să se implice într-o nouă relație. Totodată, Bianca susține că o problemă după emisiune ar fi faptul că a devenit atât de independentă, încât nu se mai poate atașa de oameni.

„Mă simt pregătită pentru o nouă relație”, spune ea, chiar dacă încercările de până acum nu i-au adus emoții puternice.

„Îmi trăiesc viața singură exact pe rolul ăsta de casnică”, descrie ea. „Tot viața asta o am, de casnică, doar că o fac pentru mine și atât!”

„Oamenii nu prea mă voiau cu Marius, dar mă voiau cu Alin și când mă vedeau în preajma vreunul bărbat aveau tendința să mă cupleze cu el”, mai amintește ea de ce se vorbea până nu demult. „Dacă aș umbla, oricum n-ar apărea.”

„N-am absolut nicio legătură cu nimen în momentul ăsta”, clarifică ea. „În ultima perioadă n-am prea ieșit (...) Sunt eu cu mine în casă, mă uit la televizor, fac de mâncare, muncesc...”

„Pe Instagram n-o să mă combin în veci!” spulberă ea speranțele doritorilor. „Poate să-mi scrie și Maluma.”

Bianca mărturisește că sunt unele lucruri pe care le-a făcut în emisiune care nu îi plac, însă nu ar schimba nimic: „Consider că toate greșelile pe care le facem noi ca oameni în viață, dacă le conștientizăm, ne ajută să evoluăm.”

„Dacă pe viitor ar repeta experiența cu altcineva sau poate ca ispită, aș face-o diferit”, susține Bianca. „Depinde și ce fel de ispită vrei să fii. (...) Aș putea să fiu ispită, pentru că eu am darul ăsta să pot înțelege oamenii din jurul meu. (...) Cred că i-aș putea ajuta pe concurenți.”

Aceasta dezvăluie că nu consideră că Oana i-ar fi făcut ei vreun rău: „Ce treabă am eu cu fata aia?! (...) Ea și-a făcut treaba ei, eu mi-am făcut treaba mea.”

„Am și eu o părere despre Oana, îți dai seama, pe care nu vreau s-o spun”, mai adaugă ea. „Nu mi-a făcut nici bine, nici rău Oana mie.”

„Eu consider că am trecut peste toate lucrurile care în emisiune m-au făcut să sufăr atunci când am purtat ultima discuție cu Marius”, mai spune ea.

„Nu știu să-ți caracterizez exact bărbatul pe care mi-l doresc, cel puțin nu din punct de vedere fizic pentru că n-am un etalon”, susține ea. „Dar știu sigur că vreau să aibă un suflet la fel de bun sau poate mai bun decât îl am meu. Îmi doresc lângă mine un om cu sufletul bun! (...) Ar trebui să-mi ofere exact ceea ce ofer eu.”

„Nu știu câtă liniște ofer eu unui om, pentru că sunt crizată, dar iubire sunt sigură că ofer foarte multă”, spune ea zâmbind.

„E mai bine să ai o relație. Lucrurile se fac mult mai ușor în doi”, este de părere Bianca. „Dar nu trebuie să disper dacă nu a fost să fie și nu trebuie să disper dacă nu e încă. (...) Dacă trebuie să mor singură, măcar știu că-s minunată.”

„Eu am recomandat tuturor oamenilor care m-au întrebat despr eo posibilă participare la emisiune, la Insula Iubrii, eu le-am recomandat să o facă”, susține Bianca. „Dacă o să-l pierzi, oricum îl pierdeai!”

„E totul foarte intens”, spune ea despre experiența din cadrul emisiunii. „Recomand din toată inima mea, fără niciun regret.”

„Dacă sunteți speriate că vă puteți pierde iubitul, uitați-vă la mine”, le transmite ea tinerelor care se tem de experiența Insula Iubirii.

„Eram nebună, eram crizată. Acum n-aș mai proceda la fel”, mai spune ea, despre evoluția pe care a avut-o în acest an. „Aș proceda matur, pentru că m-am maturizat.”

