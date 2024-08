Finala Insula Iubirii, sezon 8. Care este relația dintre Andrei și Cristina în prezent. Ce a făcut Diandra la ceremonia focului

La ultima ceremonie a focului din Finala Insula Iubirii sezonul 8, Andrei și Cristina s-au întâlnit cu ispitele Eric și Diandra. De asemenea, telespectatorii au aflat deznodământul poveștii de iubire dintre concurent și ispita feminină.

Emoțiile au atins cote maxime pentru Andrei și Cristina la bonfire-ul final de miercuri, 28 august 2024. După ce au decis să părăsească Thailanda separat, concurenții au avut parte de o întâlnire cu ispitele alături de care și-au petrecut timpul pe insulă.

Cum au decis Andrei și Diandra să plece în Finala Insula Iubirii sezonul 8. Alegerea ei l-a luat prin surprindere pe concurent

Andrei și Diandra s-au revăzut la ultima ceremonie a focului pentru a lua o hotărâre cu privire la relația lor. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că cei doi au trăit o frumoasă poveste de iubire pe Insula Iubirii.

Starea de spirit a concurentului s-a schimbat complet atunci când a văzut-o pe ispita feminină. Acesta a început să zâmbească și să o privească intens pe femeia lângă care și-a găsit fericirea în Thailanda.

Atunci când a fost întrebat de Radu Vâlcan despre cum vrea să plece în România, Andrei a oferit un răspuns direct și sincer. Bărbatul a declarat că își dorește să meargă în țară alături de Diandra.

Citește și: Insula Iubirii sezon 8, 13 august 2024. Cristina Rotaru a plecat îndurerată de la ceremonia focului. Ce făcea între timp Andrei

Alegerea ispitei feminine a fost o adevărată surpriză pentru toți. Concurentului nu i-a venit să creadă atunci când a auzit că Diandra vrea să părăsească insula singură, dar cu speranța că se vor vedea acasă.

„Un lucru super important pe care l-am înțeles de la Andrei este faptul că iubirea nu înseamnă slăbiciune și nici dependență. Iubirea este putere și răbdare. Consider că Andrei mai are niște lucruri de rezolvat acasă. El știe ce are de făcut, e simplu. Merităm amândoi să construim o fundație solidă, fără dărâmături”, a zis ea.

„Ce? Nu mai înțeleg nimic”, a fost reacția lui.

„Ești încă căsătorit!”, i-a răspuns ea.

„Ciudat! Nu înțeleg nimic”, a mai adăugat concurentul.

Ce s-a întâmplat între Cristina și ispita Eric la ceremonia focului din Finala Insula Iubirii sezonul 8

Întâlnirea Cristinei cu ispita Eric a fost copleșitoare. Tânăra nu și-a mai putut stăpâni bucuria de pe chip atunci când l-a văzut: „Abia așteptam! Îmi oferă liniștea sufletească. Zâmbesc când este el în prezența mea”.

Concurenta a hotărât să plece în compania lui Eric de pe Insula Iubirii. În plus, și ispita masculină a decis că este mai bine să se întoarcă în România alături de Cristina.

„Parcursul Cristinei a fost lung. A trecut de la agonie la extaz, de la fericire la tristețe. Totodată, Cristina este o femeie măritată. Nu mă interesează și decid să plec cu ea!”, au fost cuvintele lui Eric.

Care este relația dintre Andrei și Cristina în prezent, după Finala Insula Iubirii sezonul 8

La două săptămâni de la revenirea în țară, Cristina i-a cerut fostului soț să plece din casa unde locuiau împreună. Tânăra nu a vrut să fie prezentă atunci când Andrei și-a luat bagajul și a părăsit locuința.

„Am căzut de acord cu familia mea că vreau să bag și divorț. Divorțul a avut loc pe data de 8 aprilie”, a povestit concurenta.

De asemenea, ispita Diandra și Andrei au continuat să vorbească după emisiune: „Conexiunea dintre noi s-a rupt, fără durere. Asta din cauza faptului că nu era iubire”.

Citește și: Insula Iubirii sezon 8, 12 august 2024. Ispita Diandra Moga a devenit geloasă și s-a certat cu Andrei Rotaru. Ce s-a întâmplat

După terminarea filmărilor, Eric și Cristina au rămas prieteni. Aceștia nu și-au continuat povestea de iubire în țară deoarece tânăra a luat decizia de a se întoarce la Andrei.

„Eu îmi propusesem să-l uit, am băgat divorț, am vrut să-l scot din viața mea pentru ceea ce mi-a făcut. E oaia negră a familiei”, a declarat concurenta.

Interviurile Insula Iubirii se văd exclusiv în AntenaPLAY, din 29 august

Vești bune pentru fanii Insula Iubirii. După finala sezonului 8, aceștia pot viziona interviuri exclusive, pe AntenaPLAY, cu cei care și-au testat fidelitatea în Thailanda. Concurenții au ocazia să vorbească despre experiența trăită pe insulă, dar și despre realitatea dură de care s-au lovit.

Cuplurile au petrecut 21 de zile în tentație. Ispitele feminine și masculine au testat la cote maxime relațiile concurenților. În timp ce unii au picat în ispită, alții au preferat să fie precauți și să nu ofere imagini interpretabile partenerilor.

Începând din data de 29 august 2024, abonații AntenaPLAY pot vedea o serie de interviuri exclusive cu ispitele și concurenții sezonului 8 Insula Iubirii. Ei vor povesti despre momentele de pe insulă care le-au schimbat viața.