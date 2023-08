Insula Iubirii, 10 august 2023. Bogdan Stăruială a dezvăluit că s-a îndrăgostit de Bianca Giurcă. Ce reacție a avut Alin Simoiu

În ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, ispita Bogdan Stăruială a dezvăluit faptul că s-a îndrăgostit de Bianca Giurcă. Alin Simoiu a avut o reacție ce a pus-o pe gânduri pe concurentă.

Radu Vâlcan s-a întâlnit cu ispitele masculine și cu tinerele de la Insula Iubirii sezonul 7 și a dezvăluit faptul că urmează un nou date. Acesta a fost momentul în care Bogdan Stăruială a dezvăluit faptul că s-a îndrăgostit de Bianca Giurcă. Reacțiile care au urmat au fost surprinse de camerele de filmat.

Bogdan Stăruială a dezvăluit faptul că s-a îndrăgostit de Bianca Giurcă. Ce reacție a avut Alin Simoiu, în ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7

Înainte de-a se face alegerile pentru date, Radu Vâlcan a observat că Alin Simoiu este serios, tăcut și oarecum deranjat de ceva anume.

„Alin, pe Bianca cum ai văzut-o până acum?”, a întrebat prezentatorul, referindu-se la ultimul bonfire în care Marius Moise a decis să se despartă de ea.

„Afectată, numai că putea să asimileze cee ace a văzut, era puțin confuză, nu știa dacă e real sau nu”, a fost răspunsul dat de ispită.

„Astăzi se fac alegerile pentru următorul date, pentru următoarea întâlnire. Diferența o face faptul că, de data aceasta, băieții vor alege cu cine vor ieși la următoarea întâlnire”, a fost vestea dată de Radu Vâlcan.

După ce s-au retras și au stat puțin de vorbă, ispitele s-au întors și au dezvăluit cine merge la date și cine stă acasă. De data aceasta, cei care vor merge la întâlnire sunt Bogdan, Dan, Matei, Vlăduț și Romeo.

„Alin, te văd abătut. De ce?”, a dorit Radu Vâlcan să afle.

„Sunt de mai mult timp. Nu pot să spun de ce”, a zis Alin.

„La un moment dat, ea mi-a zis că ar trebui să iasă la date-uri și cu altcineva, ca să nu bată la ochi pentru Marius. Și i-am acceptat jocul”, a mărturisit ispita la testimonial.

Bogdan a ales să iasă la date cu Bianca și a făcut și o confesiune la care nimeni nu s-ar fi așteptat: „Am ales-o pe Bianca pentru că, încă de la prima ceremonie, i-an pus ghirlanda. Apoi treptat m-am îndrăgostit de ea și am așteptat foarte mult timp să o pot alege. Mă bazez pe ceva când zic asta, adică, așa cum am zis acum ceva timp, sunt un pm foarte empatic și am lucrat foarte mult ca să iubesc oamenii așa cum sunt, să iubesc necondiționat, îmi e ușor să iubesc, dar îmi e greu să mă îndrăgostesc. Mi se întâmplă rar”, a zis ispita Bogdan Stăruială, în ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

„Știam asta și tind să îl cred fiindcă el e un om bun, nu ar avea de ce să mă mintă că s-a îndrăgostit de mine”, a zis Bianca Giurcă.

„Nu cred că Bogdan a avut vreo așteptare atunci când a zis treaba asta, cred că a vrut să se elibereze”, a fost de părere Cristina Rancov.

Dan a ales-o pe Ana Maria Măriuță, Matei a ales-o pe Claudia, Vlăduț a decis să meargă la date cu Cristina, iar Romeo a ales-o pe Ema, lucru ce l-a bucurat din plin și l-a făcut să își mărturisească din nou sentimentele pentru concurentă.

„Ai încheiat orice discuție cu mine!”, a zis concurenta deranjată.

După întâlnirea cu Radu Vâlcan, Bianca Giurcă a încercat să afle ce se întâmplă cu Alin Simoiu, însă acesta nu a părut dispus să vrea să discute, în ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.