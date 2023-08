Insula Iubirii, 19 august 2023. Ce s-a întâmplat între Bianca Giurcă și Alin Simoiu atunci când au crezut ca s-au oprit camerele

Bianca Giurcă și Alin Simoiu au fost surprinși în ipostaze neașteptate atunci când credeau că s-au oprit camerele de filmat. De asemenea, Oana Monea a făcut dezvăluiri neașteptate despre Marius Moise în ediția 18 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 18 august 2023.

În ediția 18 din sezonul 7 Insula Iubirii, fetele și băieții au profitat de noi date-uri alături de ispitele favorite. Marius Moise s-a bucurat din plin de compania Oanei Monea la întâlnire, dar și în drum spre locație.

Mai mult, cei doi au avut parte de o discuție uluitoare în mașină. Atingerile tandre dintre ei nu au întârziat să apară. Se pare că ispita feminină a reușit să-l facă pe concurent să uite pentru câteva clipe de Bianca Giurcă.

„Am avut parte de un date foarte frumos, m-am bucurat de magazine, mi-a făcut și poze. Am intrat într-un magazin și am văzut mai multe accesorii, dintre care și câteva inele în formă de scoică. S-a oferit el să plătească, a fost atent. A luat cadouri pentru acasă, pentru fetița lui. Am luat cadouri și pentru fetele din casă. De data aceasta, se pare că Moise își dorește să se schimbe. Este mult mai atent cum se îmbracă. Este pe calea cea bună, vrea să mă impresioneze. Oamenii se schimbă, chiar și la 35 de ani”, a declarat Oana Monea.

Citește și: Insula iubirii, sezonul 7. Cum a reacționat Ema când a văzut pe TV momentul în care Răzvan își asuma o relație cu ispita Daria

Marius Moise s-a străduit să fie un gentleman pentru ispita feminină la date. Acesta i-a oferit generozitate și atenție Oanei Monea, ceea ce nu a făcut până acum cu Bianca Giurcă. În plus, concurentul i-a făcut complimente și declarații de „dragoste”.

„Am uitat de cameră”, i-a zis el.

Concurentul a renunțat ușor la gesturile frumoase atunci când camerele de filmat s-au oprit. Acestuia i s-a atras atenția chiar de cameraman: „Ce faci, măi? Vezi că am mulți ochi!”

„Mă vede mama la televizor. Îți rup capul!”, i-a zis Oana Monea.

Ce au făcut Bianca Giurcă și Alin Simoiu atunci când au crezut că s-au oprit camerele de filmat, în ediția 18 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 19 august 2023

Printre cei care au avut parte de întâlniri senzaționale în ediția 18 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 19 august 2023 se numără Bianca Giurcă și Alin Simoiu. Între cei doi s-a legat o relație foarte specială în Thailanda.

Pentru că este foarte rezervată în ceea ce privește gesturile sale față de ispita masculină, concurenta obișnuiește să se ferească de camerele de filmat. Când se afla în mașină alături de Alin Simoiu, crezând că nu se filmează, tânăra i-a arătat acestuia o inimioară cu degetele, l-a îmbrățișat și l-a atins cu buzele pe gât.

De asemenea, Bianca Giurcă i-a făcut dezvăluiri uluitoare bărbatului cu care a ieșit la întâlnire. Ispita masculină a întrebat-o dacă l-ar alege pe el sau pe Marius Moise la bonfire-ul final, iar răspunsul ei a fost direct și sincer.

Citește și: Insula Iubirii, 18 august 2023. Radu Vâlcan a anunțat faptul că un cuplu părăsește Thailanda. De ce a plâns Claudia Florescu

„Te aleg pe tine!”, i-a spus ea.

Atingerile „periculoase” dintre concurentă și Alin Simoiu au fost prezente în jacuzzi atunci când cameramanii au părăsit încăperea.

„Mi-a scris că s-a îndrăgostit”, a mai adăugat ispita masculină.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.