Momentul în care Oana Monea și Marius Moise au ajuns în cadă. Ce s-a întâmplat: „Nu e simplu să te trezești cu astfel de gesturi”

Oana Monea și Marius Moise au avut parte de un nou date în episodul 12 din sezonul 7 Insula Iubirii. Deși părea că este o întâlnire normală, situația a degenerat atunci când au ajuns în cadă.

Ispitele au fost anunțate de Radu Vâlcan că este rândul lor să aleagă un concurent cu care să meargă la următoarea întâlnire. Astfel, fetele și băieții din postura de ispită au nominalizat o persoană cu care s-au înțeles bine în Thailanda.

Oana Monea s-a decis să fie însoțită de Marius Moise. Cei doi au avut parte de diferite discuții în drum spre destinație, ca mai apoi să ajungă la masaj. Lucrurile au luat o întorsătură neplăcută atunci când tânăra și concurentul au ajuns în cadă.

„A fost un date reușit până la un punct”, a mărturisit Oana Monea.

Ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre Oana Monea și Marius Moise din episodul 12 al sezonului 7 Insula Iubirii

Oana Monea a povestit despre întreaga situație de la întâlnirea cu Marius Moise: „Pentru că nu erau camere, pentru că era foarte multă spumă în apă, Marius m-a luat de mână și mi s-a părut un gest drăguț să mă ia de mână pe sub apă. Am crezut că e și el un pic tandru, romantic. Însă, din păcate, mâna mea condusă de mână lui a ajuns într-o zonă intimă. Nu am 16 ani să mă emoționez la lucruri din astea mărunte, însă pentru nicio femeie, oricât de multă sau puțină experiență ar avea, nu este simplu să te trezești cu astfel de gesturi. Mă bucur că am putut să mă stăpânesc și să nu-i răspund cum și-ar fi dorit cu adevărat să îi răspund. Am simțit că nu știe ce înseamnă respect, bun simț, sentimente, el știe doar ce înseamnă atracție sexuală și atât”

„La finalul masajului am fost într-o cadă, am stat acolo și am băut un pahar de vin, am mai vorbit. Nu știu, cam atât”, a spus Marius Moise.

„Hai că cel mai frumos date a fost ăsta, cu mine”, i-a zis ispita.

„A fost, nu e pe stilul meu, dar mi-a plăcut și mie masajul”, a răspuns el.

„Te-am relaxat, nu te-am încordat”, a mai adăugat Oana Monea.

„În mașină stăteam și mă uitam pe geam, iar în timpul ăsta mi-a luat mâna și mi-a pus mâna mea pe...Bineînțeles, m-am retras. El tot continua să discute ca și cum e o discuție normală”, a mai adăugat ea.

După întâmplarea de la date, Oana Monea a apelat la ajutorul Simonei Alexuc, colegei sale de emisiune care studiază psihologia, pentru că s-a simțit afectată de întreaga situație: „Am trecut prin toate stările, m-am dus pe plajă, am stat, m-am învârtit, am stat în leagăn, nu îmi venea să mă mai întorc în casă. Apoi, am încercat să vorbesc cu Simona care știu că este psiholog”.

„Dar el ce s-a așteptat, să ce?”, a întrebat-o Simona Alexuc.

„Nu știu! Și a zis că dacă nu vreau eu, poate mă face pe mine să mă simt bine. Asta îmi trebuia mie. Eu nu vreau să mai trec prin chestia asta”, a mai povestit Oana Monea.

„Nu o să mai treci. El acum oricum se simte într-un fel anume și nu o să te aleagă la date pentru că se teme de el în primul rând. Și din moment ce a zis de problemuțele lui mă face să mă gândesc în mai multe părți”, i-a mai dezvăluit colega ei de emisiune.

„Foarte urât din partea lui, ar trebui să fie un pic mai galant, cum s-a dat la început”, a mai zis Simona Alexuc.