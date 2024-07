Exclusiv | Robert i-a recunoscut ispitei că regretă faptul că nu s-a despărțit de Bianca. Urmărește integral episodul de Insula Iubirii Plus în AntenaPLAY!

Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Robert nu crede că Bianca îl iubește cu adevărat. Concurentul s-a destăinuit în fața Anamariei | Antena 1

Robert Braia s-a deschis în fața ispitei Anamaria în momentul în care au rămas doar ei doi.

Concurentul i-a dezvăluit ce trăiri a avut până acum alături de iubita lui, Bianca, dar și de ce și-a dorit să scape de motanii ei.

Iată ce l-a făcut pe Robert să creadă că Bianca nu îl iubește cu adevărat!

Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Robert nu crede că Bianca îl iubește cu adevărat

În cadrul episodului 3 Insula Iubirii PLUS, abonații AntenaPLAY au putut viziona imagini exclusive din casa băieților, unde aceștia au purtat discuții libere cu ispitele feminine.

Robert a fost surprins alături de Anamaria, căreia îi povestea despre viața lui alături de Bianca și despre deciziile pe care el le-a luat de-a lungul timpului cu privire la relație.

Discuția de la 5 dimineața a fost inițiată de Anamaria pe un ton liniștit, fapt care l-a determinat pe concurent să se deschidă mult mai ușor în fața eiși să îi recunoască detalii la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

Pentru că ispita a știut cum să îl facă pe Robert să vorbească fără bariere, tânărul i-a recunoscut că îi pare rău că nu s-a despărțit de iubita lui, în loc să îi sperie pisicii pentru a-și recăpăta „liniștea”.

„Nu e vorba de gelozie pe pisici, e vorba că eu am considerat că ea e foarte răutăcioasă cu mine din cauza asta. (...) Îmi pare rău că i-am speriat, că au plecat și ea mi-a zis de ce nu am lăsat-o eu pe ea și cred că așa ar fi trebui să fac.

Trebuia s-o las eu pe ea. Să-i zic că nu pot așa cu pisicii, s-o las și se termina acolo. Regret că nu s-a întâmplat asta, dar mi-am dorit-o foarte mult. Am acceptat-o cu pisici, dar i-am făcut în același timp și rău, că i-am speriat și au plecat (...)” a povestit Robert cu sinceritate.

De asemenea, concurentul a susținut că după ce pisicii au dispărut, Bianca a început să îl iubească și mai mult, însă după câteva minute a ajuns la concluzia că aceasta nu l-ar fi iubit niciodată cu adevărat.

Anamaria: Crezi că ea te iubește cu adevărat?

Robert: Măi, sincer să fiu, nici nu mai sunt așa interesat. Cred că de asta sunt așa eliberat. Nu cred că mă iubește cu adevărat.

