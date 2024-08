Insula Iubirii sezon 8, 13 august 2024. Andrei Rotaru a avut o reacție neașteptată atunci când a văzut imaginile cu Cristina

În ediția din 13 august 2024 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, Andrei Rotaru a văzut imagini cu Cristina, soția lui, iar reacțiile lui au fost neașteptate.

Radu Vâlcan i-a invitat pe băieți la o nouă ceremonie a focului și acesta a fost momentul în care Andrei Rotaru a văzut noi imagini cu Cristina, soția lui. Concurentul a avut niște reacții extrem de neașteptate atunci când a văzut filmările.

Ce reacție a avut Andrei Rotaru atunci când a văzut imaginile cu Cristina la bonfire. Ce reacție neașteptată a avut în ediția din 13 august 2024 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8

Andrei Rotaru a fost surprins să vadă ce mai face Cristina, soția lui, la vila fetelor. Camerele de filmat i-au surprins reacțiile neașteptate și chiar și Cornel l-a privit surprins.

„În sfârșit o văd pe Cristina așa cum este ea, când bea”, a zis Andrei atunci când a văzut primele imagini cu soția lui.

„Adică duce mult?”, a întrebat Andrei Vâlcan.

„Are profesorul lângă ea, nu îi face față nimeni. Mă bucur că am reușit s-o fac să fie puternică din orice punct de vedere. Am descoperit-o mai bine, mai relaxată”, a fost replica dată de soțul Cristinei.

„M-a deranjat să o văd așa relaxată, da”, a recunoscut el la testimonial.

„Ți-ai dori să decurgă viața voastră așa?”, a întrebat Radu Vâlcan.

„E greu să ajungă în starea asta atunci când e cu mine, nu prea se relaxează așa, poate o inhib eu, poate, probabil, nu îmi dau seama. Eu îi cer mereu să se simtă bine”, a fost confesiunea concurentului.

În următoarele imagini, atunci când Cristina a lăudat curățenia din camera, Andrei a avut o reacție neașteptată: „Cu asta o să rămână!”.

În plus, lui nu i-a venit deloc bine atunci când a văzut că soția lui este admirată de Romeo Vasiloni, care i-a lăsat un bilet pe furiș.

„Mamă, mi-aș dori s-o văd îndrăgostită pe Cristina, cred că ar fi cel mai bun lucru care mi s-ar putea întâmpla aici, să o văd îndrăgostită, că de mine nu cred că este îndrăgostită”, a fost reacția neașteptată a lui Andrei Rotaru.

„Nu sunt curios să mai văd alte imagini cu Cristina”, a mai zis el, atunci când Radu Vâlcan l-a întrebat dacă e dornic să descopere mai multe filmări.

Ce reacții uluitoare a mai avut concurentul la bonfire? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 13 august 2024 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 8 Insula Iubirii, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii scoate la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality-show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality-show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare cele cinci cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Partenerii au la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum.

Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de ispite #deneoprit, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, începând din 15 iulie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, pe Antena 1.

De asemenea, imagini nedifuzate pot fi urmărite săptămânal în Insula Iubirii Plus și Insula Iubirii Extra, numai în AntenaPLAY.