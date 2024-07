Insula Iubirii sezon 8, 17 iulie 2024. Flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată. Ce dezvăluiri fără precedent au urmat

Radu Vâlcan a anunțat o nouă premieră la Insula Iubirii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024. O schimbare de regulament a apărut la ceremonia focului. Ce a urmat după ce flacăra ispitei s-a prins pentru prima dată, la doar două trei de la debutul sezonului.

Radu Vâlcan și-a făcut apariția în casa fetelor și panica s-a instalat. Gazda reality show-ului le-a anunțat că vor avea prima ceremonie a focului și fiecare a început să își facă diverse scenarii. Însă ce era mai rău abia apoi a urmat. În timp ce fetele așteptau cu neliniște ceremonia, flacăra ispitei s-a aprins în premieră în vila lor, semn că un băiat a încălat una dintre limitele impuse.

„S-a aprins flacăra ispitei prea devreme. Nu ne așteptam niciunul”, a spus uimit ispita Marius.

„Dacă e pentru mine, cred că mor”, a reacționat Iustina.

„Mamă, mă duc să vomit”, a adăugat speriată Daiana.

Citește și: Ce afacere are Diandra Moga, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8. Din ce își câștigă banii tânăra

Flacăra ispitei s-a aprins în premieră în vila fetelor la Insula Iubirii sezon 8, episodul 2 din 17 iulie 2024. Ce dezvăluiri fără precedent a făcut Bianca despre relația cu Robert

Prima flacăra a ispitei a aprins trăiri intense și le-a pus pe fete pe jar. Deși extrem de emoționate, acestea au plecat la prima ceremonie a focului pentru a confrunta adevărul despre partenerii lor.

Însă, Radu Vâlcan a mai anunțat o noutate la Insula Iubirii sezon 8. „În premieră, ceremonia focului va avea telespectori în culise. Fetele nu știu și nu vor afla că ispitele vor urmări totul din umbră. E felul Insulei de a el reda avantajul pierdut. Pentru că ei și-au făcut mai târziu intrarea decât ispitele fete”, a explicat prezentatorul TV pentru telespectatori.

După ce fiecare fată și-a dat cu părerea pentru cine s-ar fi putut aprinde prima flacăra a ispitei la Insula Iubirii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024, Bianca a precizat că cel mai probabil este vorba despre iubitul ei. Mai mult, a spus că are dovezi că Robert ar fi înșelat-o în trecut.

„Nu l-am văzut niciodată înșelându-mă efectiv. Am văzut foarte multe semne, mesaje, inițieri. Cam 70 de mesaje am văzut și toate semănau, de la femei diferite. Ești frumoasă, ai ochii frumoși, m-am trezit cu zâmbetul tău în minte, arăți impecabil, aș vrea să mergem împreună la sală. Este un bărbat care are nevoie de foarte multă atenție, dar nu-i pot acorda 100%, trebuie să mă mai ocup și de mine, de cariera mea”, a declarat iubita lui Robert.

„Nu suportă să stea singur. Eu dacă nu îi răspund în două ore, el le scrie altor femei. Eu nu știam, asta am descoperit de curând. Eu aveam încredere în el că ne întâlneam, vorbim în continuu la telefon, locuim împreună de un timp, nu știu când avea timp să facă lucrurile astea. Eu nu l-am văzut să se ferească, să nu vină nopțile acasă”, a mai povestit fata.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Daiana, vizibil afectată de separarea de Rareș: „Pe mine m-a durut tot corpul. N-am mai putut”

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 8 Insula Iubirii, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii scoate la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, la Antena 1.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare cele cinci cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Partenerii au la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum. Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de ispite #deneoprit, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, începând din 15 iulie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, la Antena 1.

De asemenea, imagini nedifuzate pot fi urmărite săptămânal în Insula Iubirii Plus și Insula Iubirii Extra, numai în AntenaPLAY.