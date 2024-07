Insula iubirii sezon 8, 28 iulie 2024. Ce cuplu părăsește Insula Iubirii. Ispitele masculine au dat verdictul: „Nu se aștepta”

Ispitele masculine au votat ce cuplu să părăsească Insula Iubirii, sezonul 8. Bărbații și-au argumentat alegerea.

În ediția specială de duminică, 28 iulie 2024, s-a aflat ce cuplu va părăsi Insula Iubirii, sezonul 8. Vestea că un cuplu trebuie să părăsească Insula a venit ca o furtună atât pentru fete, cât și pentru băieți.

Nici ispitele nu au fost mai liniștite. Ispitele feminine au simțit un impuls să își dea frâu liber sentimentelor, în timp ce ispitele masculine au simțit presiunea responsabilității de a face alegerea corectă.

Ispitele masculine au dat un verdict surprinzător, după o analiză atentă: „E o furtună în interiorul meu”

Votul a fost unul covârșitor. Doar două ispite au votat diferit față de restul.

„Cea care va părăsi Insula Iubirii în această seară, împreună cu partenerul ei, este (...) Bianca, în seara aceasta vei părăsi Insula Iubirii”, dezvăluie Radu Vâlcan verdictul, după un moment de suspans.

Bianca și-a ascuns dezamăgirea după un zâmbet, în timp ce Daiana a plecat supărată în cameră. Tânăra spera ca în această seară să plece alături de Rareș acasă.

„E o furtună în interiorul meu”, a mărturisit Bianca după ce a aflat că testul s-a încheiat pentru ea și pentru Robert. „Vreau doar să mă rog ca să se domolească ca să pot să mă țin de promisiune.”

„Știa că va fi eliminată”, este de părere Iustina. „Nu ai venit într-o relație, ai venit separat.”

„Voiam să plec acasă, să renunț. Și am zis: <<N-o să-ți fac jocul, Andrei. Eu rămân aici până la sfârșit ca să vezi ce om puternic sunt. Și dacă ai avut vreodată dubii în privința mea o să te lămurești.>>”, a transmis Cristina.

„Am fost supărată pe decizia băieților, pentru că îmi doream să plece Daiana pentru că ea nu se integrează”, a spus Maria.

„Eu continui să fiu un om sincer”, spune Bianca. „Mi-e greu, pentru că nu mă așteptam la lucrul acesta, dar se pare că nu cunosc oamenii. Cred că asta este lecția cea mai importantă cu care plec de aici. O lecție pe care Eric mi-a dat-o și îi mulțumesc pe această cale. Testul consider că trebuia să continue pentru mine, pentru că eu, în momentul în care am pășit pe Insulă, am spus că acord o șansă. Poate că șansa s-a pierdut, dar doream ca testul să continue pentru mine, pentru sufletul meu, pentru recunoașterea mea, pentru vindecarea mea și pentru un nou om.”

„Simt undeva în interiorul meu că urmează ceva foarte bun pentru mine, pentru că merit”, a conchis Bianca.

Cum și-au argumentat ispitele masculine alegerea

Doar două voturi au fost pentru Daiana, în timp ce restul ispitelor au votat pentru Bianca.

„Nu se aștepta să fie chiar ea votată spre eliminare. (...) Ești aici pentru a-ți testa relația nu pentru a-ți căuta iubirea”, spune Beni.

„Toți băieții am văzut chestia asta, că încă din bonfire ea a luat decizia să rupă relația ca să poată să-și dea frâu liber aici pe Insulă”, spune Romeo.

„Nu erau într-o relație cu adevărat. Și poate chiar au venit despărțiți”, este de părere Alin. „Nu mai are ce să vadă în relația ei. Celelalte cupluri au multe de văzut, pentru că mai sunt multe zile de petrecut pe Insulă. În plus de asta, cu toții am descoperit minciuni spuse de către Bianca.”

„Este o persoană falsă”, a mai completat Alin.

„Nu continuă pentru o persoană care este singură. Testul iubirii este pentru două persoane. Minim”, este de părere Radu.

Lui Marcel îi pare rău că Bianca a fost votată să plece, deoarece aceasta a fost singura care l-a ajutat cu Maria.

„Alegerea mea o să fie Daiana”, a fost votul lui Marcel. „A venit, m-a rugat, a dat cu blesteme că dacă nu o votez pe ea nu are ce să mai vorbească cu mine.”

„Alegerea mea va fi Bianca”, a decis Teo. „Nu mi se pare o persoană asumată. Au venit despărțiți.”

Teo este de părere că Bianca a ales să vină la emisiune pentru a se face cunoscută, astfel încât să aibă o carieră de succes.

„Este foarte indecisă”, mai precizează tânărul.

„S-a luat o decizie grea”, îi spune Dorian. „Am avut la un moment dat o discuție cu ea și mi-a povestit un episod despre motanii ei. (...) Eu am considerat că acolo relația nu mai poate... Aici nu prea mai ai ce testa.”

„Dacă era orice alt gen de emisiune, cred că rămânea până la final”, este de părere Dorian.

„Cum aș putea s-o votez pe Daiana când are atâtea de rezolvat?” întreabă Radu. „Răspunsul meu este evident: Bianca. (...) Consider că este foarte apropiată, poate prea apropiată cu toți băieții. Ceea ce denotă faptul că probabil motivul pentru care se află aici pe insulă nu a reprezentat neapărat un test al iubirii.”

„Decizia mea în această seară va fi Daiana. Consider că testul ei aici nu-și are rostul, nu interacționează prea mult cu noi băieții în casă”, argumentează Eric.

„Eu am ales-o pe Bianca. Cu părere de rău, acolo nu mai există sentimente”, spune Romeo.

Astfel că, Bianca și Robert părăsesc Insula Iubirii. În locul lor au intrat Simona și Claudiu.

