Insula Iubirii sezon 8, 29 iulie 2024. Andrei și Diandra și-au petrecut noaptea în patul bărbatului: „Ești invitata mea”

În episodul 8 al sezonului 8 de Insula Iubirii, Andrei și Diandra au trecut la un alt nivel al interacțiunii lor. Soțul Cristinei a invitat-o pe ispită în camera lui.

După petrecere, Andrei a invitat-o pe Diandra în camera lui, pentru a dormi împreună. Soțul Cristinei și ispita au adormit îmbrățișați.

„Ești invitata mea”, i-a spus Andrei Diandrei înainte de a merge în camera lui. Soțul Cristinei și ispita au dormit în patul bărbatului, dar nu înainte de a se mângâia și îmbrățișa: „Vrei să mă iei în brațe? Crezi că ai putea?”, i-a spus Andrei ispitei care nu a mai contenit cu gesturile de tandrețe.

Citește și: Insula Iubirii, 28 iulie 2024. Andrei și Diandra, sărutări în valuri. Nu s-au mai ascuns și și-au dat frâu liber sentimentelor

„Mi-am dat seama că e un fel de invitație”: Andrei și Diandra și-au petrecut noaptea în patul bărbatului

Totuși, Diandra a mărturisit că s-a gândit și la Cristina în timp ce era în pat cu soțul ei.

„A fost foarte natural, adică m-a întrebat la un moment dat dacă mergem, mi-am dat seama că e un fel de invitație, hai să dormi cu mine, și am zis da, ok, și ne-am dus sus. Am încercat să ne punem la somn, e clar că în momentul în care stai atât de apropiat de un om și te pui efectiv în pat cu el, atunci ne-am dat seama că există o atracție sexuală mare între noi. Dar totodată eu mă gândesc și la ea (n.r. la Cristina). Și cu siguranță și el într-o oarecare măsură pentru că acolo sunt chestii nerezolvate și nu ar fi corect. Adică da, noi am avut săruturi și apropieri, dar deja în momentul în care ai și o apropiere de genul ăsta, atât de intimă, acolo mi se pare că o ducem la cu totul alt nivel”, a povestit ispita de la Insula Iubirii.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 8. Ce a postat Cristina după ce a văzut la TV imaginile cu Andrei și ispita Diandra: „A fost o vreme...”

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 8 Insula Iubirii, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii scoate la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare cele cinci cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Partenerii au la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum.

Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de ispite #deneoprit, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, începând din 15 iulie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, la Antena 1.

De asemenea, imagini nedifuzate pot fi urmărite săptămânal în Insula Iubirii Plus și Insula Iubirii Extra, numai în AntenaPLAY.