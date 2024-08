Insula Iubirii sezon 8, 7 august 2024. Maria i-a spus lui Marcel că au de discutat. Ce i-a reproșat după ce s-a întors de la date

Maria a fost dezamăgită de ce a auzit la adresa ei și l-a băgat pe Marcel „în ședință”. Reproșurile au venit pe bandă rulantă. Iată de la ce a pornit totul, dar și cum a încercat ispita masculină să o împace pe aceasta!

După ce s-a întors de la date-ul din parcul de distracții, la care a mers alături de Alin, Maria s-a venit hotărâtă să poarte o discuție serioasă cu Marcel.

„Avem de vorbit noi doi, dar nu e de bine pentru tine”, l-a atenționat iubita lui Dani pe Marcel.

Citește și: Insula Iubirii sezon 8, 6 august 2024. Iustina, dans la limita difuzabilului, după ce i-a expediat inelul lui Cornel. Ce a urmat

Insula Iubirii sezon 8, 7 august 2024. Ce i-a reproșat Maria lui Marcel

„Nici nu știu de unde să încep cu tine, că sunt și dezamăgită și... Tot ce vorbești tu cu băieții se aude și e urât. E foarte urât ce faci și cum vrei să joci. Îți zic doar un cuvânt, poate îl înțelegi: <<tu mie-mi dai valoare>>”, a spus fata, făcând referire la o replică spusă de Marcel atunci când a văzut-o în mare cu Eric.

„Dar eu cu băieții n-am vorbit nimic... Aia a fost la o chestie de caterincă, dar nu a fost cu intenție. Am zis că altul o plimbă și tot la mine o să vină. N-am zis cuvântul ăsta. A fost o chestie de caterincă, dar nu a fost nimic urât”, a încercat să îi explice Marcel.

„Dacă tu vrei să joci un joc, eu nu vreau să joc niciun joc”, i-a mai zis Maria.

„Tot ce a fost, a fost natural. Mă jur pe măicuța mea dacă joc un rol cu tine și tot ce am făcut, am făcut că așa am simțit cu tine, și aseară și tot. Nu joc niciun rol, te rog să mă crezi. Iar dacă am vorbit, iartă-mă și de acum nu o să mai fac nicio caterincă! A fost atunci...”, a mai adăugat ispita masculină.

Maria i-a mai zis că acum nu mai poate să aibă deloc încredere în el. Ca să o împace, Marcel a luat-o în brațe și i-a șoptit că nu o va mai dezamăgi.

„Iartă-mă, te rog, din sufletul meu, că îmi pare rău de tot! Iartă-mă! N-a fost cu intenție rea. Mă jur pe mama mea! Tot ce am simțit o să țină până la capăt și după. Eu mă țin de promisiune și ți-am promis. Nu vreau să mă cert cu tine și nu vrea să ies din zona în care am fost cu tine aseară. Îți promit că nu o să te mai dezamăgesc!”, i-a promis Marcel Mariei.

După ce tânăra s-a dus la somn, Marcel i-a cules o floare și i-a adus-o în cameră, în semn că îi pare rău.

„Băiatul ăsta e mult prea bun!”, a zis Iustina atunci când a văzut gestul cu care Marcel a topit inimile celorlalte fete.

Insula Iubirii sezon 8, 7 august 2024. Marcel l-a băgat „în ședință” pe Eric

Ulterior, Marcel a aflat de la celelalte fete că Maria a stat cel mai mult cu Eric la date-ul din parcul de distracții, motiv pentru care s-a dus la el să îl tragă la răspundere.

„Am vorbit cu ea, dar am vorbit de familie, de părinți”, i-a explicat Eric lui Marcel.

„Mi-a spus unele vorbe Marcel, vorbe pe care într-adevăr i le-am spus Mariei la Aquapark și ea nu a fost deloc surprinsă, din contră a și auzit dinainte ca eu să vorbesc”, a mai spus ispita masculină la testimoniale.

„Ca să spui anumite chestii la adresa mea înseamnă că o faci ca să crești în ochii ei. Eu unul nu am spus nimic de nimeni”, a completat și Marcel la testimoniale.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Insula Iubirii sezon 8, 6 august 2024. Dani, speriat după apropierile „interzise” dintre el și ispita Mădălina. Ce i-a reproșat

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 8 Insula Iubirii, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii scoate la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality-show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality-show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare cele cinci cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Partenerii au la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum.

Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de ispite #deneoprit, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, începând din 15 iulie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, pe Antena 1.

De asemenea, imagini nedifuzate pot fi urmărite săptămânal în Insula Iubirii Plus și Insula Iubirii Extra, numai în AntenaPLAY.