Insula Iubirii sezonul 6. Bogdan, supărat de gestul uneia dintre ispite. Ce au surprins camerele, în dormitor

Bogdan Atinge de la Insula Iubirii sezonul 6 a avut parte de o mică tensiune cu una dintre ispitele sezonului 6, care a încercat să-l consoleze în una dintre serile în care el a părut supărat. Iată ce s-a întâmplat.

Bogdan Atinge de la Insula Iubirii sezonul 6, supărat pe una dintre ispite după ce aceasta a mers la el în cameră

Concurentul, partenerul de viață al Celiei, a fost supărat după ce a văzut imaginile cu iubita lui în timp ce o săruta pe Cerasela, și nu a putut să se bucure de petrecerea găzduită de ispitele sezonului 6. Iată ce s-a întâmplat și cum a reacționat el.

„Cine te-a supărat”, întreabă o ispită.

„Am mers la el și mi-a zis că nu mai insist, am întrebat dacă ești ok. Dacă ai nevoie de o îmbrățișare. Mă rog, am încercat să nu te supăr”, spune ispita Oana Monea.

„Nu mi s-a părut ok, nu am fost supărat. Eu am părerea mea”, spune Bogdan, după ce ea încerca să-i explice cum a stat situația.

Ispitele și-au spus părerea despre Bogdan Atinge, explicând faptul că li se pare că el este foarte închis în el. „Eu nu am ce să vorbesc cu un om atât de inchis în el”, spune ispita Antonela.

