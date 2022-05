Insula Iubirii sezonul 6. Ce s-a întâmplat în casa băieților când Bogdan a anunțat că vrea să plece și s-a dus să-și facă bagajul

Bogdan de la Insula Iubirii sezon 6 s-a întors în casa băieților, după întâlnirea cu Radu Vâlcan, și i-a anunțat pe toți că se duce să-și facă bagajul.

Băieții și ispitele au fost uimite de cele auzite și au încercat să-l facă să se răzgândească. Nu au avut succes pentru că, după ce le-a ascultat toate părerile, Bogdan a urcat și s-a apucat să-și strângă lucrurile.

Ce s-a întâmplat în casa băieților la reîntoarcerea lui Bogdan

Imediat cum a ajuns pe terasă, Bogdan a fost luat la întrebări de ispite și colegii săi. ”Bogdan, ce s-a întâmplat?!”, s-a auzit cineva.

”Am fost pus să iau o decizie, dacă vreau să mă duc să mă întâlnesc cu Celia și să părăsim Insula. Eu am spus ”da”. M-au întrebat dacă vreau să continuăm testul. Nu s-a întâmplat nimic, dar eu mi-am trecut testul meu.

Eu nu am nicio afecțiune față de nicio fată. Eu sper că la fel și Celia. Acum depinde, dacă ea o să spună ”da”, atunci ne vedem și plecăm împreună sau separat. Dacă nu, continuăm viața aici. Acum trebuie să mă duc să pregătesc hainele în caz că zice ”da”. Din punctul meu de vedere, testul meu e ok. Eu l-am trecut.”, a explicat Bogdan în cel de-al patrulea episod Insula Iubirii Plus de pe Antena Play.

El a fost încurajat de Rey să rămână pentru a demonstra că ”ea nu te merită pe tine”. După ce concurentul a urcat să-și facă, cei aflați pe terasă au început să pună pariuri.

