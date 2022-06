Insula Iubirii sezonul 6. Rareș a decis dacă pleacă împreună sau fără Cerasela de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ei la 6 luni

Rareș și Cerasela i-a spus lui Radu Vâlcan dacă își doresc să plece împreună sau separat de pe Insula Iubirii sezonul 6. Iată ce decizie au luat:

Cerasela și Rareș au hotărât dacă pleacă împreună sau separat de pe Insula Iubirii sezonul 6. Cum arată relația lor, la 6 luni de la filmări

Rareș și Cerasela au hotărât dacă rămân împreună sau nu:

„Din perspectiva mea, eu îmi doresc să plecăm împreună, dar îl las pe Rareș, fiindcă eu am făcut foarte multe lucruri. Vreau să-mi răspundă el dacă este pregătit de o viață alături de mine așa cum sunt eu, și bună și rea și vreau să-mi răspundă el la această întrebare”, spune Cerasela.

„Răspunsul este, așa cum am și venit, împreună, așa o să și plecăm. Împreună, exact cum am venit”, spune Rareș.

„Cerasela, Rareș, ați venit pe Insula Iubirii cu temeri, trebuie să vă spun că cei mai mulți vă dădeau puține șanse să duceți testul al bun sfârșit. Cerasela, tu ai surprins pe toată lumea cu felul tău de a fi. Ai noroc că ai un bărbat ca Rareș lângă tine. Cu acest test v-ați răspuns la multe întrebări. Vă doresc să aveți parte de fericire maximă”, le spune Radu Vâlcan la final.

Cum arată relația Ceraselei și a lui Rareș la 6 luni de la filmările sezonului

„După emisiune, eu și Rareș am discutat și am vorbit despre posibilitatea ca relația noastră să nu mai existe, relația noastră este în dubii acum. Acțiunile mele au fost greșite față de el, am exagerat foarte mult. Există posibilitatea ca relația să se termine”, spune Cerasela.

„Discuțiile au continuat și acasă, eu am văzut o Cerasela pe care nu o cunoșteam. Am ajuns de comun acord, cel mai bine discutăm pe imagini, iar ea îmi va explica tot ce a simțit. Repeta de multe ori că îi era dor de mine, dar nu arăta asta, doar când plângea. Contează intenția, rămâne să vedem dacă e normal ce a făcut față de mine, unele imagini au fost anormale pentru persoană care e într-o relație”, spune Rareș.

„Rareș a ținut foarte mult în el, zicea că nu avea nicio problemă că m-am apropiat de Daniel. Am zis că e ok să-l chem pe Daniel și în ultima seară, nu m-am așteptat ca Rareș să fie dezamăgit de acțiunile mele”, spune Cerasela.

„Am pus pe stop gândirea aia să fie soția mea, nu vreau ca mama copiilor mei să fie persoana care a fost acolo. Dacă reușește să mă convingă că mi-am făcut eu filme acolo, reluăm de unde am lăsat”, mai spune Rareș.

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cicognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.