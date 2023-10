Insula Iubirii, sezonul 7. Bianca a răspuns la întrebarea dacă Alin se dădea cu gloss pe buze. Fanii emisiunii au fost curioși

Bianca Giurcă primit o serie de întrebări de la fani, iar mulți dintre ei au fost curioși să afle dacă Alin Simoiu folosea gloss sau balsam de buze în timpul emisiunii. Aceasta a fost o curiozitate frecvent întâlnită în mediul online pe parcursul difuzării emisiunii. Ce răspuns a dat Bianca Giurcă.

Alin Simoiu și Bianca Giurcă s-au apropiat în emisiunea Insula Iubirii sezonul 7, după numeroase dezamăgiri pe care le-a trăit văzându-l pe Marius cum a dat frâu liber sentimentelor alături de Oana Monea.

Deși Bianca se simțea atrasă de Alin și a ajuns să dea curs apropierilor, ea și-a menținut tot timpul părerea neschimbat față de relația cu Marius, în ciuda faptului că s-a simțit rănită de tot ceea ce a văzut în cadrul testului. Cu toate că și-ar fi dorit de mai multe ori să dezvolte o legătură cu Alin, ea a fost cât se poate de reținută pentru a nu-l face pe Marius să sufere, după cum ea a susținut.

Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7 a răspuns la curiozitățile fanilor

Apropierea lor a fost aplaudată de public, ba chiar a planat la un moment dat suspiciunea că cei doi ar fi avut o relație după emisiune și ar fi continuat apropierea la București, însă tânăra a infirmat acest lucru, la fel și el.

Bianca s-a despărțit de Marius și s-a mutat în Capitală, aici unde a decis să înceapă o nouă viață. Fanii săi o urmăresc constant în mediul online și sunt curioși să vadă cum a evoluat viața sa amoroasă.

Astfel, au prins momentul oportun să primească detalii când Bianca a deschis secțiunea de întrebări pe InstaStory. Pe lângă multele curiozități legate de relația cu Marius, aceasta a primit și o întrebare legată de Alin: “Alin avea lip gloss pe buze la Insula Iubirii?”

Răspunsul Biancăi a adus zâmbete pe buzele următorilor: “Nu știu, dar eu sigur am unul mai bun”.

Urmăritorii au mai întrebat-o: “De ce nu ai ieșit cu prietenele în club? Ești tânără și acum e timpul să te distrezi”. Fosta concurentă a fost categorică: “Vreau așa să stau să plâng în casă. Nu-mi arde de ieșit în niciun club”. Iar la întrebarea dacă este sau nu singură, ea a dat un răspuns sarcastic: “We speak english 50/50”.

Alin Simoiu a făcut dezvăluiri la Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Ce a spus despre Bianca Giurcă

„Până în interviul de 6 luni noi ne-am văzut o dată. Am stat de vorbă 2 ore. Am încercat să o ajut și să o sprijin pentru că era foarte demoralizată. M-am mai întâlnit apoi cu Bianca la mare. A ajuns sâmbătă seara în club, erau și alte persoane de la Insulă. Pe la 3 și jumătate am mers să-i salut. Am întrebat-o pe Bianca cum se simte, dacă e ok. Mi-a spus că da, e bine, că o să vorbim cu altă ocazie despre asta. Am mers spre dimineață și am mâncat apoi cu ea și prietenele ei, la invitația unei prietene de-ale ei. Am stat 20 de minute”, a povestit Alin Simoiu la Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, produs exclusiv AntenaPLAY.

„A fost pură întâmplare și întâlnirea de la Constanța și cea de la București”, a mai spus Alin, precizând că în cadrul celei mai recente întâlniri cu Bianca, într-un club din București fata i-a mulțumit pentru tot ce s-a ântâmplat pentru că „ a văzut și a descoperit că poate avea noi orizonturi după toată experiența” de la Insula Iubirii.

„Bianca e o femeie frumoasă, suferea foarte des, eu am empatizat mult cu situația Biancăi. am vrut pur și simplu să o ajut. Cred că de Bianca m-am atașat. Știam că va suferi foarte mult după despărțirea cu Marius. Am fost dispus să o ajut după emisiune cu orice mi-ar cere. O singură dată mi-a zis să o ajut cu o postare, să nu interpreteze lumea”, a mai mărturisit Alin Simoiu în cadrul interviului exclusiv din AntenaPLAY.

