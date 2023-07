Insula Iubirii, sezonul 7. Reacția Dariei Cuflic după ce Răzvan Kovacs a ieșit la date cu Roxana Rapailă. Ce s-a întâmplat

Camerele au surprins o discuție neașteptată între ispita Daria Cuflic și Răzvan Kovacs în episodul 5 din Ce s-a întâmplat în casa băieților, emisiune exclusivă AntenaPLAY. Iată ce a spus tânăra despre date-ul concurentului cu Roxana Rapaila.

Răzvan Kovacs a luat pe toată lumea prin surprindere când a decis să iasă la date cu Roxana Rapailă. Daria Cuflic, ispita cu care a interacționat cel mai mult concurentul de-a lungul edițiilor, a fost luată prin surprindere de decizia acestuia.

Întâlnirea din iubitul Emei Oprișan și Roxana Rapailă a decurs cum nu se putea mai bine. Cei doi s-au distrat pe cinste împreună. Mai mult, aceștia au avut ocazia să își atingă părțile intime ale corpului în timpul unui joc.

Un lucru este cert, ispita feminină și concurentul a legat o strânsă relație de prietenie care a intrat rapid în atenția Dariei Cuflic. În timpul petrecerii din episodul 6 al sezonului 7 Insula Iubirii, tânăra a ținut să-i dezvăluie lui Răzvan Kovacs faptul că Roxana Răpăilă i-a aruncat câteva „săgeți” din privire atunci când se afla în preajma lui.

Daria Cuflic, reacție neașteptată după ce Răzvan Kovacs a ieșit la date cu Roxana Rapailă

În ediția 5 din Ce s-a întâmplat în casa băieților, emisiune exclusivă AntenaPLAY, iubitul Emei Oprișan și-a dorit să afle motivul pentru care Daria Cuflic a preferat să stea departe de el la petrecere.

„Mie mi s-a părut prea din scurt să am primul date cu tine. Lavinia a fost fata care s-a retras foarte repede, au mai fost și altele care s-au retras repede în prima seară. Pe tine te-am văzut cum ești, am văzut omul ăla deschis, vorbăreț. Îmi iau oamenii la date după vibe. Cu Roxana a fost super mișto treaba asta pe plajă. Am luat vopsea și de la ceilalți. Am vrut să văd și alți oameni cum se comportă. Cu Roxana n-am avut genul ăsta de discuții sau de atingeri. Nu a fost ceva ce să sară de limită. Ne-am desenat, ne-am atins, am pictat-o, m-a pictat. Nu a fost o chestie care să treacă la un nivel erotic.”, a mărturisit Răzvan Kovacs.

„Cum de n-ai venit și tu să bei body shot de pe mine?”, a întrebat-o concurentul.

„Nu m-a lăsat nimeni. Dacă beam shotul, cred că era ceartă. Între voi doi. I-am văzut fața, s-a schimbat la față când i-am zis că sunt ocupată pe tine. Eu niciodată nu m-am băgat în relații sau căsnici”, i-a povestit Daria Cuflic.

