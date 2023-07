Insula Iubirii sezonul 7. Cu cine și-ar fi dorit Cristina Rancov să meargă la date. Ce a dezvăluit despre ispitele masculine

Cristina Rancov, soția lui Iulian Clonț, și-a exprimat nemulțumirile în ceea ce privește unele ispite masculine din Thailanda în episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusivă AntenaPLAY. Iată cu cine și-ar fi dorit să meargă la un date.

În emisiunea Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusivă AntenaPLAY, fanii reality show-ului pot vedea imagini care n-au fost difuzate pe televizor din casa băieților și din casa fetelor. De data aceasta, Cristina Rancov s-a aflat în centrul atenției, după ce și-a exprimat simpatiile și antipatiile în privința ispitelor masculine din sezonul 7.

Aflându-se la masă cu Ana Maria Măriuță și Bianca Giurcă, soția lui Iulian Clonț a făcut confesiuni neașteptate. Înainte de alegerea date-urilor, concurenta a mărturisit că și-ar dori să meargă la o întâlnire cu Vlad Ghermănescu sau Ahmad Daas.

„Pare un băiat cu bun simț și ok. Îmi doresc cumva să am discuții relaxante și am tot încercat să intru în vorbă cu fiecare băiat, să văd ce și cum”, a declarat partenera lui Iulian Clonț.

„Ia pe cineva cu care crezi că te vei simți bine”, i-a spus Bianca Giurcă.

Deși prima ei alegere ar fi fost Tudor Vicovan, Cristina Rancov ar fi vrut să cunoască și alte ispite cu care se simte pe aceeași undă. În cele din urmă, aceasta o să ajungă să se bucure la următorul date tot de compania lui Tudor Vicovan.

Ce a deranjat-o pe Cristina Rancov la unele ispite masculine din sezonul 7 Insula Iubirii

Concurenta a susținut că are unele nemulțumiri cu privire la ispitele masculine din sezonul 7 Insula Iubirii, după ce a auzit anumite discuții. Aceasta a mai confirmat că nu îi plac glumele cu conotații sexuale.

„Nu că nu fac și eu, dar le fac cu prietenii mei pe care îi cunosc de mulți ani și cu care îmi permit. Trebuie să construiești o relație de prietenie înainte să le faci”, a mai dezvăluit Cristina Rancov.

De asemenea, soția lui Iulian Clonț le-a povestit colegelor sale că Dan Chiș ar fi avut astfel de glume cu ea.

