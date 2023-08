Insula Iubirii, sezonul 7. Replica lui Marius Moise când a văzut că Bianca Giurcă a plâns din cauza lui. La ce gest a apelat

Marius Moise a avut o reacție neașteptată când a văzut că Bianca Giurcă a plâns din cauza lui, la ultimul bonfire din Insula Iubirii sezonul 7. Concurentul a apelat la un gest uluitor față de fosta parteneră, de față cu Radu Vâlcan.

Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură ultimul bonfire dintre Bianca Giurcă și Marius Moise. Concurenții au pășit la ceremonia focului mai hotărâți ca niciodată să discute despre relația lor, dar și despre faptele din Thailanda.

Apropierile dintre bărbat și ispita Oana Monea au făcut-o pe Bianca Giurcă să discute mai mult cu ispita Alin Simoiu. Parcursul lor pe insulă a luat o întorsătură neașteptată, după ce concurentul s-a decis să pună punct relației.

Tânăra a fost afectată de tot ce a văzut cu partenerul său, motiv pentru care s-a refugiat în „brațele” ispitei masculine. Alin Simoiu a înțeles-o și a ascultat-o de fiecare dată, fără să pună presiune asupra cuplului ei. Așadar, aceasta a prins încredere în el.

La ultimul bonfire, Bianca Giurcă și Marius Moise au avut parte de noi surprize. Cei doi au văzut imagini care nu le-au fost prezentate până acum de Radu Vâlcan. Concurentul a avut ocazia să vadă sărutul dintre tânără și ispita masculină.

De asemenea, concurenta a vizionat noi videoclipuri în care bărbatul apare în ipostaze tandre alături de Oana Monea.

Ce a spus Marius Moise când a văzut că Bianca Giurcă a plâns din cauza faptelor sale de la Insula Iubirii sezonul 7

Bonfire-ul final l-a făcut pe Marius Moise să înțeleagă cât de mult a suferit Bianca Giurcă din cauza lui. Acesta a văzut un filmuleț în care tânăra plângea din cauza apropierilor lui de ispita Oana Monea.

După ce a urmărit imaginile, bărbatul i-a transmis fostei sale iubite că îi pare rău. Mai mult, acesta a simțit nevoia să o strângă de mână.

„Pe mine nu m-ai sărutat în viața ta cum ai sărutat-o pe Oana. Cum nu ești așa? Eu așa am crezut, că tu nu ești așa, că cer eu marea cu sarea. De fapt, tu așa ești. Pasional, atent”, i-a reproșat Bianca Giurcă.

„Probabil a intervenit un pic de monotonie, se poate și asta. Mă țineam de mână cu Oana, dar nu am simțit. Am făcut niște lucruri pentru ea. Mi-am dat seama că fac niște greșeli. (...) Mă schimb pentru nimeni, nu mă schimb pentru tine. Și eu sper să mi le îndrept”, i-a răspuns Marius Moise.

Întrebat dacă a existat pasiune în cuplul său cu Bianca Giurcă, concurentul a oferit un răspuns direct: „În 35 de ani ai mei eu nu cred că am iubit pe cineva cum am iubit-o pe ea. O iubesc și acum, dar lucrurile nu mai sunt ok între noi. Chiar am simțit chestia asta. Noi ne-am făcut rău unul celuilalt fără să vrem, pentru că nu ne potriveam. Ea își dorește niște lucruri, poate eu aveam de oferit altceva. E o fată cu foarte multe calități, și eu am calitățile mele, dar poate eu nu apreciez îndeajuns calitățile ei, iar ea calitățile mele”

De asemenea, Bianca Giurcă a simțit nevoia să lămurească relația dintre ea și Alin Simoiu. Aceasta a dezvăluit că s-a sărutat cu ispita masculină doar în baia de jos. Aceștia nu au continuat să facă asta și în dormitor, unde s-au ascuns de camere.