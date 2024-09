Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Romeo susține că nu există comparație între Ema și Cristina: „Ema este și va rămâne unică”

În seria de Interviuri Insula Iubirii, sezonul 8 , ispita Romeo Vasiloni a recunoscut că a fost atras de două concurente. Iată ce a putut să spună bărbatul despre cele două!

Romeo recunoaște că a trăit o experiență cu totul diferită în acest sezon față de sezonul anterior, mai ales pentru că tipologiile de oameni au fost total opuse, iar el a reușit să se îndrăgostească data trecută, fapt care de data aceasta nu s-a mai întâmplat.

„Anul acesta am fost mult mai rațional și am încercat să ajut concurentele să-și găsească anumite răspunsuri în relațiile lor. Comparativ cu sezonul 7 în care m-am descoperit mai emoțional, chiar mai romantic, chiar mai ascultător pentru că e foarte important să știm să ascultăm mai mult decât să vorbim pentru că eu vorbesc mult și nu știam să mai ascult, în sezonul 8 am descoperit un Romeo mai tolerant pentru că am trăit cu anumiți oameni cu care poate în mod normal nu aș fi trăit, nu aș fi reacționat voit” a dezvăluit ispita.

Ispita Romeo Vasiloni recunoaște de ce nu s-a apropiat de fete sezonul acesta

Deși Romeo a fost o adevărată surpriză pentru telespectatori sezonul trecut atunci când s-a îndrăgostit iremediabil de Ema, acum, ispita spune că nu a reușit să creeze conexiuni puternice cu niciuna dintre concurentele acestui sezon.

„Nu am simțit să mă apropii de o fată în mod special și nici nu am vrut să o fac doar pentru a o face. (...) Eu mereu cred în conexiunile dintre oameni și chiar și la nivel psihic sau conversațional consider că trebuie să fie o oarecare conexiune că altfel ...” a motivat bărbatul.

Cu toate că nu a simțit o conexiune cu niciuna dintre fete, Romeo recunoaște că două dintre ele l-au atras fizic, dar că acest aspect nu a fost de ajuns pentru el.

„Fizic m-a atras Cristina! Este cumva tipologia mea de femeie, este o femeie foarte frumoasă care are grijă de ea, arată bine, dar este o femeie care, totodată, are foarte multă neîncredere, este o femeie care nu are o personalitate proprie, cum am spus încă de când am văzut-o.” a spus Romeo.

A doua fată care l-a atras este chiar Maria, cea care și-a petrecut majoritatea timpului cu Maluma, dar pe care și l-ar fi dorit să și-l petreacă cu Alin.

„Și poate foarte puțin ca să fiu sincer, Maria, dar nu foarte mult fizic, ci în momentul în care am descoperit-o și am reușit să vorbesc puțin cu ea. Dar cum am spus și pe insulă, mi se pare că Maria este, hai să zicem duplicitară sau îi place să joace la mai multe capete, sau îi place atenția mascată sub o formă de victimă” a mai adăugat ispita.

Ulterior, Romeo a vrut să facă și o comparație între Cristina și Ema, dar și-a dat seama că „nu există”.

„Nu cred că există această comparație, poate fizic puțin.. sunt bruntele amândouă, sunt frumușele amândouă, dar consider că Ema este și va rămâne unică. Cel puțin pentru mine!”

