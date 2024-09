Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Simona Butură a vorbit despre prietenia cu Iustina și legătura dintre ea și ispita Alin

În interviul Insula Iubirii de după încheierea difuzării emisiunii, Simona Butură a povestit cum a impactat-o experiența de la Insula Iubirii.

Simona a povestit că experiența Insula Iubirii a fost una dureroasă pentru ea atunci când vedea imaginile cu Claudiu și Anamaria, dar și frumoasă atunci când se gândește la oamenii minunați pe care i-a întâlnit.

De asemenea, ea a zis că se bucură că a reușit să le cunoască pe fete și pe ispitele masculine care i-au fost alături și au sprijinit-o în momentele grele.

Ce a povestit Simona despre momentul când l-a cunoscut pe Alin Simoiu

“Am tolerat prea mult, am iertat când nu trebuia. Trebuia să fiu o persoană mai egoist, lucru care nu s-a întâmplat”, a spus Simona.

La Insula Iubirii, Simona a primit răspunsurile la întrebările pe care le avea de acasă în legătură cu Claudiu.

Ea a simțit nevoia să lămurească ce legătură era între ea și Alin și de ce a tot încercat să îl scoată la date. Se pare că ea era sigură de faptul că iubitul ei, Claudiu, îl vedea pe Alin ca pe un adversar și de aceea Simona voia să vadă dacă îl poate face gelos pe Claudiu.

“Mie mi-a plăcut de Alin doar strict din ce am văzut la televizor, eu nu îl cunoșteam personal”, a zis Simona.

Simona a spus că Alin nu era persoana la care se aștepta ea. Legat de fete, concurenta a spus că s-a împrietenit foarte mult cu Iustina, chiar dacă la început cele două nu au fost apropiate.

Fosta concurentă a spus că se bucură de faptul că a avut bonfire-ul mai devreme cu Claudiu pentru că nu mai rezista să stea sub stres.

După Insula Iubirii, Simona spune că l-a simțit pe Claudiu schimbat pentru că e acum mult mai atent la ceea se spune și ce vrea să transmită ca să nu rănească persoanele din jurul său.

Simonei i-a fost foarte greu să îi înțeleagă comportamentul lui Claudiu.

“A plăcut-o, a recunoscut, dar nu la modul ăla să aibă o relație”, spune Simona.

Simona a povestit că după emisiune a vorbit cu Claudiu la hotel și a vrut să vadă că a învățat din greșelile pe care l-a făcut pe insulă înainte de a-l ierta.

Când au revenit în România, Simona a zis că a avea 3-4 atacuri de panică pe zi, a mers la psiholog, dar Claudiu i-a fost mereu alături.

“A rămas lângă, am mers la psiholog și ulterior, după o lună de zile (…), am discutat și am zis ok, rămânem împreună, vedem împreună emisiune și ne tragem propriile noastre concluzii”, a zis Simona.

Simona a vorbit deschis și despre statusul relației lor din prezent.

“Relația noastră nu este una ideală, dar nici una compromise. Mai avem încă timp să analizăm”, a mai adăugat Simona.

Motivul pentru care Simona a ales să se împace cu Claudiu a fost pentru că ea are încredere că el se va transforma în bărbatul matur la care ea speră și pentru că a văzut în el dorința de a lupta pentru ea.

“A plecat capul atunci când a trebuit să-l plece. Îl simt pe Claudiu că regretă că m-a pus în ipostaza asta”, a mai adăugat Simona.

Fosta concurentă Insula Iubirii a vorbit și despre faptul că a deranjat-o că iubitul ei Claudiu a ținut legătura pentru câteva zile cu Anamaria.

“Decizia de a o bloca a luat-o Claudiu, nu influențat de mine”, a povestit Simona.

Când a venit vorba de căsătorie, Simona a spus că nu se poate gândi la o potențială căsătorie cu Claudiu pentru că momentan nu se simte vindecată și mai are nevoie de timp și de dovezi că poate avea încredere din nou în el.

Concurenta a povestit și despre părerea părinților ei vis-à-vis de ceea ce s-a întâmplat în emisiune. Ei o sprijină pe Simona în orice decizie ar lua și i-au promis că sunt alături de ea indiferent de situație.

Chiar dacă au plecat împreună în vacanță pentru că era deja cumpărată de mai mult timp, Simona a spus că va lua o decizie în legătură cu Claudiu când se vor mai liniști amândoi.

Simona a decis să se focuseze mai mult acum pe viața ei profesională pentru că își dorește să evoluze și mai mult.

