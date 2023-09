Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Bogdan a vorbit deschis despre Claudia și despre noua lui iubită. Ce a precizat

Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii sezonul 7 a fost prezent la Interviurile Insula Iubirii de curând și a vorbit cu privire la mai multe detalii din relația pe care a avut-o cu Claudia, dar și cu privire la noua lui relație.

Claudia și Bogdan au pășit încrezători la Insula Iubirii, în sezonul 7, dar la finalul emisiunii, cei doi au hotărât să se despartă, în special la finalizarea filmărilor. Iată că, deși au încercat să repare relația, Claudia și-a dorit ca relația lor să capete o încheiere.

Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Ce a ținut să precizeze Bogdan Cîrlan despre relația pe care a avut-o cu Claudia și de ce s-a încheiat

Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii sezonul 7 a fost prezent la interviul Insula Iubirii de la Antena Play, unde a vorbit despre faptul că el și Claudia nu mai formează un cuplu, dar au reușit să rămână buni prieteni, ba chiar au grijă împreună de câinele Claudiei.

Cei doi au avut parte de mult timp de gândire pentru a lua această decizie, însă deși nu mai formează un cuplu, cei doi au reușit să păstreze o relație frumoasă. Iată ce spune Bogdan despre relația pe care o are în prezent cu Claudia.

„Am ieșit împreună din emisune, căsătoriți, dar ceva nu a mai mers pe parcurs. Ea a cerut să punem punct relației. Cred că și eu m-am mințit un pic în timpul relației. Orice s-ar întâmpla între noi, că rămânem sau nu împreună, respectul meu pentru ea și invers a rămas foarte mare. Că ea a făcut multe lucruri pentru mine. Să vii în România pentru un necunoscut, înseamnă foarte mult. Dacă mă întreabă oamenii dacă o mai iubesc, nu știu.

Suntem buni prieteni, o ajut cu boy, merg să am grijă de el. Dacă am nevoie de ceva, mă ajută și invers. Cred că persoana cu care noi o să fim sau suntem o să fie deranjat de legătura pe care o avem. Cineva ar gândi că ne gândim să ne împăcăm. Dar să ne împăcăm, nu. Nici eu nici ea nu vrem. Ne-am dat 3-4 șanse după emisiune, nu a mers. M-am agățat mult de pierderea ei. Nu știu dacă între noi mai poate fi ceva, mai mult decât prietenie. Nu o să meargă mai mult. S-ar strica și prietenia”, spune Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii sezonul 7.

Ce spune Bogdan Cîrlan despre nou lui iubită. Ce se întâmplă între ei

Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii a vorbit deschis despre noua lui relație. Iată cum o descrie pe noua lui parteneră și ce tip de relație au cei doi:

„Nu îmi doresc să-mi mai fac planuri. Și persoana cu care sunt în momentul de față, am cunoscut p cineva, nu de foarte mult timp. E frumos ce se întâmplă. Nu vreau să vorbim despre viitor. Vreau să stăm împreună, s ne vedem de noi și să trăim momentul. Nu vreau să mă schimb. Eu m-am îndrăgostit de tine așa ca bărbat, așa mi-a spus. E vorba de o liniște. Sunt foarte ok cu mine, foarte liniștit.

E important să comunici în relație, ceea e nu am făcut cu Claudia. Eu eram des deranjat de ce se întâmpla în relația noastră și nu am discutat de frică. Am simțit de multe ori că relația noastră s-ar putea termina. În relația asta în care sunt acum nu e de lungă durată. Persoana cu care sunt mă acceptă, îmi dă o stare, încredere în mine, motivație”, mai spune Bogdan Cîrlan despre noua lui iubită.

