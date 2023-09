Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Cristina Rancov a dezvăluit ce s-a întâmplat cu ea și Iulian Clonț, după emisiune

Cristina Rancov și Iulian Clonț au dezvăluit ce s-a întâmplat după emisiunea Insula Iubirii sezonul 7, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru AntenaPlay.

Cristina Rancov și Iulian Clonț au fost unul dintre cele cinci cupluri care și-au testat povestea de iubire la Insula Iubirii sezonul 7.

După emisiune, aceștia au oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaPLAY și au dezvăluit detalii surprinzătoare pentru fani.

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru AntenaPLAY, Cristina Rancov și Iulian Clonț au dezvăluit ce s-a întâmplat după participarea la Insula Iubirii sezonul 7, prin ce schimbări a trecut concurenta, dar și cum arată în prezent viața lor.

„Această experiență a fost terapie curată pentru mine, a fost ca o gură de aer proaspăt și îmi pare foarte bine că am făcut parte din acest proiect. Per total, asupra relației, nu pot să spun că au intervenit schimbări, noi suntem la fel de zen. Faptul că nu am putut să comunicăm atunci când simțeam nevoia a fost cel mai greu lucru, pentru că noi, de regulă, vorbim despre absolut orice. Și, când simțeam nevoia să pun mâna pe telefon, încercam să am niște conversații în mintea mea, mi se părea că o să comunic telepatic și că o să încerc să îi transmit tot ce îmi doresc să îi transmit”, a mărturisit Cristina Rancov, la interviurile Insula Iubirii sezonul 7, de pe AntenaPLAY.

„În România cred că am vorbit non stop trei zile. Am avut foarte multe de povestit și credeam că în momentul în care o să ne vedem și o să împărtășim impresiile o să ne vedem de viață. Se pare că nu s-a întâmplat chiar așa, pentru că de aproximativ un an de zile viața noastră se învârte în jurul acestei emisiuni”, a mai completat concurenta.

„Am venit la întoarcere cu foarate multre întrebări, nu doar despre noi, ci despre absolut toți de acolo. Am creeat legături destul de strânse chiar cu unele ispite, nu cu foarte mult, dar mai ținem legătura și mai vorbim. Cu băieții la fel, ne-am împrietenit, ne mai vizitează. Ne-am câștigat prieteni noi, ne-am câștigat și niște fini”, a completat Iulian Clonț.

Poți urmări interviul integral cu Cristina Rancov și Iulian Clonț pe AntenaPLAY, pentru a descoperi ce alte confesiune surprinzătoare a mai făcut acesta, după experiența din Thailanda.

Insula Iubirii continuă în AntenaPLAY! Interviuri exclusive cu favoriții sezonului 7, după Marea Finală

Foștii participanți din sezonul 7 Insula Iubirii revin într-o serie de interviuri în care retrăiesc momente din cadrul show-ului, mărturisesc ce a însemnat pentru ei experiența Insula Iubirii și cum li s-a schimbat viața din acel punct, care au fost lecțiile pe care le-au învățat și cum a contribuit participarea la emisiune la evoluția lor până în prezent.

Interviurile exclusive cu cei care au făcut parte din experiența celui mai dur test al fidelității vor fi vizionate în AntenaPLAY, secțiunea Interviurile Insula Iubirii. Publicul o să afle detalii neștiute din culisele Finalei de la concurenții acestui sezon, dar și cum le-a schimbat viața participarea la emisiune.

Cele mai picante informații ale testului de fidelitate vor fi spuse, fără ezitare, de către cuplurile din sezonul 7 Insula Iubirii, dar și de ispitele care au fost la vile. De asemenea, sezonul 7 integral poate fi vizionat pe AntenaPLAY.