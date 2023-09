Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Cum se înțeleg Daria Cuflic și Ema Oprișan, după experiența din Thailanda. Ce a spus ispita

Daria Cuflic a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația pe care o are cu Ema Oprișan, după experiența din Thailanda, într-un interviu exclusiv pentru AntenaPLAY. Mai mult, ispita de la Insula Iubirii a scos la iveală detalii neștiute despre momentele prin care a trecut în emisiune.

Daria Cuflic, tânăra care l-a făcut pe Răzvan Kovacs să cadă în ispită, a vorbit despre experiența din Thailanda într-un interviu exclusiv pentru AntenaPLAY. Superba blondină a povestit, fără ezitare, despre primul bonfire cu Ema Oprișan.

De asemenea, ispita feminină a dezvăluit cum se înțelege acum cu fosta concurentă din sezonul 7 Insula Iubirii. Se pare că lucrurile au luat o întorsătură complet neașteptată pentru cele două femeie, care au împărțit același bărbat în Thailanda.

„Eu pe insulă am fost reală și am făcut fix ce am vrut. Nu m-au oprit camerele. Cu toate că am venit cu gândul că nu vreau o relație, dacă venea o persoană care mă făcea să mă îndrăgostesc, plecam cu el acasă.

La Răzvan mi-a plăcut vibe-ul lui de la început. M-am stins la sfârșit. El e o persoană foarte agitată, iar la început mi-a plăcut comportamentul lui. L-am cunoscut mai bine, am văzut și părțile negative și m-am îndepărtat de el. Nu m-am gândit la început că aș vrea să fiu într-o relație cu el, ne distram, eram compatibili în gândire și voiam date-uri interactive”, a mărturisit tânăra.

Daria Cuflic s-a convins că nu poate forma un cuplu cu Răzvan Kovacs, după ce bărbatul a anunțat despărțirea de fosta parteneră. Acesta a „trecut” mult prea ușor peste separarea de Ema Oprișan, fapt care a făcut-o pe ispita feminină să își pună multe semne de întrebare.

„S-a comportat de parcă a venit singur și nu a avut niciodată o relație. Lumea spune că eu i-am despărțit pe insulă, însă eu n-am avut nicio vină. Ei s-au despărțit, el a mers mai departe și s-a distrat. Am fost judecată că nu m-am oprit. N-am făcut-o pentru că îmi doream ca Răzvan să arate toate părțile lui”, a mai adăugat ea.

Daria Cuflic, despre primul bonfire cu Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7

Daria Cuflic a mai susținut în cadrul interviului exclusiv de pe AntenaPLAY faptul că primul bonfire cu Ema Oprișan a afectat-o destul de mult. Concurenta i-a dat o replică neașteptată, care și-a pus amprenta asupra ei. În plus, aceasta a fost la un pas să renunțe la rolul de ispită.

„Am plecat distrusă, fiindcă mi-a zis că intru în familia lor. A știut ce să puncteze ca să mă facă să nu mai vreau nimic. Am empatizat atât de mult cu ea încât nu mai voiam să continui în momentul ăla.

Am știut cum să abordez situația ca să înțeleagă. Nu e persoana care să fie ajutată, de asta am schimbat modul în care să vorbesc cu ea. Îi simțeam durerea, iar de fiecare dată plecam fără energie de la bonfire. Sper că a ajutat-o”, a mărturisit ispita feminină despre primul bonfire alături de Ema Oprișan.

În ce relații au rămas Daria Cuflic și Ema Oprișan, după Insula Iubirii

Deși au împărțit același bărbat în Thailanda, Daria Cuflic și Ema Oprișan au rămas în relații bune. Acestea au mai păstrat legătura și după experiența din sezonul 7 Insula Iubirii.

„Nu m-am așteptat să avem o legătură, am fost alături una de alta când am avut ambele mult hate. Ne-am ajutat în perioada aia în care am fost anxioase, suntem persoane total diferite, dar în momentele grele am fost ok. Am vorbit de câteva ori, nu suntem prietene să vorbim zilnic. Am simțit că nu are absolut nimic cu mine și a înțeles că am jucat rolul de ispită. Și-a cerut iertare pentru tot ce o să aud în emisiune, cred că a trecut peste perioada aia și că n-are nicio problemă cu mine”, a mai zis ispita feminină.

