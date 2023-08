Ispita Romeo Vasiloni și-a făcut o intervenție estetică la nivelul feței. Cum arată buzele acestuia după ce a mers la medic

Romeo Vasiloni, ispita de la Insula Iubirii sezonul 7, a mers la medicul estetician pentru a-și face o procedură estetică la nivelul feței. Iată cum arată în prezent și ce îmbunătățire a simțit să-și facă.

Ispita Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii a mers la medicul estetician pentru a-și face o intervenție la nivelul buzelor, iar la scurt timp după ce s-a lăsat pe mâna medicului, acesta a oferit și câteva declarații despre acest lucru.

Ispita Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii sezonul 7 a mers la medicul estetician pentru a-și face o intervenție la buze. Despre ce a fost vorba și cum arată acum acesta

Iată că Romeo Vasiloni a simțit nevoia de a-și face o intervenție la nivelul buzelor, mai precis o procedură de acid hialuronic pentru hidratare, nu pentru volumizare, spune el. Acesta a făcut declarațiile pe TikTok, unde a dezvăluit de ce a vrut să facă acest lucru și de ce le recomandă tuturor băieților acelasi lucru.

Declarațiile lui Romeo Vasiloni pe care le-a făcut:

''Mi-am făcut procedura de acid hialuronic pentru hidratare, nu pentru volumizare. Așa că recomand tuturor bărbaților.'', a declarat ispita Romeo Vasiloni pe Tik-Tok, potrivit spynews.ro.

Ispita masculină a avut o surpriză când a urmărit ultima ediția a sezonului 7 Insula Iubirii. Romeo Vasiloni nu a mai ținut legătura cu Ema Oprișan după emisiune, motiv pentru care nu a știut că tânăra urmează să aibă un copil cu Răzvan Kovacs.

”Am fost surprins, foarte surprins, eu văzusem o Ema care s-a schimbat și care nu mai voia să-l accepte pe Răzvan. Ulterior nu știu ce s-a întâmplat, probabil că a convins-o din nou că s-a schimbat, sincer nu știu, nu vreau să comentez asta, e fix alegerea ei, fiecare cum își așterne așa doarme (...) Eu am aflat că ea și Răzvan s-au împăcat în urmă cu două seri, în emisiune, nu știam că s-au împăcat pentru că nu am fost curios să întreb ce face, care mai e viața ei, dacă s-au împăcat sau nu, o întrebam dacă e bine, dacă e ok. Se zvonea că s-ar fi împăcat, dar nu am întrebat”, a povestit el, potrivit spynews.ro.

”Noi am ținut legătura încă vreo două săptămâni-trei, după ce ne-am întors din Thailanda, după care m-a blocat fără niciun motiv și când a început să se difuzeze emisiunea m-a deblocat și am început să vorbim din nou, dar într-o manieră prietenească, nu i-am scris eu niciodată, mereu îmi scria ea în legătură cu emisiunea, că uite ce frumos, uite ce fain arată”, a mai adăugat el.