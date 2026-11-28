Ionuț Mocăniță și-a recunoscut greșelile în fața Claudiei, la Insula Iubirii. Concurentul a vorbit despre schimbările prin care a trecut și a mărturisit că regretă că și-a rănit partenera.

Discuție tensionată și mărturisiri dureroase între Claudia și Ionuț Mocăniță, la ultimul bonfire de la Insula Iubirii. Concurenta i-a cerut explicații partenerului său și a vrut să înțeleagă de ce a continuat relația dacă nu o mai iubea. În fața reproșurilor, Ionuț a vorbit despre schimbările prin care a trecut și a recunoscut că a făcut greșeli care au rănit-o pe Claudia.

Claudia i-a cerut explicații lui Ionuț Mocăniță la ultimul bonfire

Claudia a fost vizibil afectată de mărturisirile lui Ionuț. Concurenta i-a reproșat că nu i-a spus niciodată că nu o mai iubește sau că și-a pierdut încrederea în ea, mai ales după ce cei doi s-au împăcat.

„Niciodată în viața ta, de când suntem noi împreună, de când ne-am împăcat, nu mi-ai spus că tu nu mă mai iubești, că tu nu mai ai încredere în mine”, i-a spus Claudia.

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Ionuț a încercat să o facă să îl asculte și i-a cerut să se uite la el. Însă Claudia a continuat să îi ceară explicații. Aceasta nu înțelegea ce ar mai putea repara în relația lor dacă el nu mai avea sentimente pentru ea.

„Nu, ce să repar dacă tu nu mă iubești? Ce să repar dacă tu nu mă iubești? Ce ai tu de reparat cu mine dacă tu nu mă iubești? De ce, Doamne iartă-mă, m-ai adus la Insula Iubirii dacă tu nu mă iubești? Ca să ce? Răspunde-mi! Că turbez, că mă faci să turbez, că asta e, ăsta ești tu și ăsta e felul tău, mă faci să turbez!”, a spus concurenta.

Ionuț Mocăniță a recunoscut că a rănit-o pe Claudia

După reproșurile Claudiei, Ionuț a încercat să explice ce s-a întâmplat în relația lor. Acesta i-a spus că nu a venit la ultima ceremonie a focului pentru a se certa, ci pentru a vorbi calm și pentru a-i transmite ce simte.

„Claudia, eu am venit aici să vorbesc frumos, ușor, știi? Să înțelegi ce vreau să transmit”, a declarat Ionuț Mocăniță.

Concurentul a povestit că, la începutul relației, a iubit-o pe Claudia și a simțit că poate fi el însuși. În timp, însă, anumite lucruri l-au schimbat și l-au făcut să se consume.

„În momentul când ne-am cunoscut, eu te-am iubit și am putut să fiu eu. Eu în întregime, da? În momentul când au început chestii, m-am schimbat și m-am consumat”, a mărturisit acesta.

Claudia nu a fost de acord cu explicația lui. Ea a susținut că sentimentele sale au rămas aceleași și că nu s-a schimbat în relația lor.

„Cum trebuia să mai stai cu mine? Că eu nu m-am schimbat. Eu am avut aceeași iubire față de tine”, i-a răspuns concurenta.

În continuarea discuției, Ionuț a explicat că experiența de la Insula Iubirii l-a ajutat să înțeleagă mai bine ce își dorește și ce îl face fericit. Totodată, acesta a recunoscut că a ținut în el anumite lucruri și că, din această cauză, a ajuns să o rănească pe Claudia.

„Am venit aici pe insulă și mi-am dat seama ce mă face pe mine fericit, ceea ce sunt eu. De ce am strâns niște lucruri în mine și n-am putut… și am rănit. Și te-am rănit”, a spus Ionuț.

La final, concurentul și-a recunoscut greșelile și a mărturisit că regretă suferința provocată fostei partenere.

„Ascultă-mă. Sunt foarte vinovat și de asta mă doare sufletul când stau pe insulă acolo. Crede-mă!”, a încheiat Ionuț Mocăniță.