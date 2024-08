La scurt timp după finala emmisiunii Insula Iubirii sezonul 8, ispita Diandra Moga a oferit un interviu extrem de sincer, în care a vorbit despre ce s-a întâmplat în Thailanda, dar și despre ce a urmat după show.

Diandra Moga a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii sezonul 8. Imediat după ultimul bonfire, aceasta a făcut dezvăluiri surprinzătoare în cadrul unui interviu. Descoperă ce a recunoscut ispita după ce s-a difuzat marea finală a show-ului.

Ispita Diandra Moga, dezvăluirile pe care toți fanii Insula Iubirii le așteptau! Ce s-a întâmplat în Thailanda, dar și ce a urmat

Încă din primele zile petrecute în Thailanda, toată lumea a putut observa că s-a format o anumită legătură între Andrei Rotaru și ispita Diandra Moga. Într-un timp incredibil de scurt, cei doi s-au apropiat și nu puțini au fost cei care s-au gândit că vor pleca împreună din Thailanda.

Surpriza a fost uriașă atunci când Andrei Rotaru a spus că și-ar dori să părăsească insula alături de ispită, însă ea l-a refuzat, pe motiv că e un bărbat însurat și că e nevoie să rezolve anumite lucruri și să pună punct căsniciei înainte de începe o relație cu ea. Acest lucru l-a bulversat complet pe concurent.

După ce a fost difuzată finala emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, ispita Diandra Moga a oferit un interviu extrem de sincer, în care a vorbiti despre ce s-a întâmplat cu adevărat între ea și Andrei:

„A fost o experiență zdruncinantă, dar în sensul bun. Te transformă o experiență de genul acesta și te face să descoperi mai multe lucruri despre tine, în primul rând. Depinde și din ce postură mergi. Dacă mergi din postura de ispită, cu siguranță poți să îți dai seama și poți să vezi o perspectivă din exterior asupra relațiilor și asupra a ceea ce credeai tu despre căsnicii sau cum stau lucrurile pe termen lung între parteneri”, a dezvăluit ispita.

Întrebată care a fost lecția pe care a învățat-o în urma acestei emisiuni, Diandra Moga a spus: „Am învățat ce este respectul, comunicarea deschisă și concluzia la care eu am ajuns în cele din urmă după toată experiența asta este că motto-ul Cine iubește nu lasă era mai degrabă Cine iubește, iubește sănătos”, a spus Diandra pentru cei de la Antena Stars.

Cum a schimbat-o pe Diandra experiența Insula Iubirii, dar și ce a urmat după emisiune?

Iată răspunsul ispitei: „Am devenit o versiune mai bună a mea, o versiune mai fermă, mai stăpână pe sine, mai hotărâtă și mai convinsă decât înainte de ceea ce își dorește de la un bărbat și de la o relație. Când apari la televizor e inevitabil să nu apară și valul de hate și e imposibil să nu te afecteze dacă ești uman, dacă ai suflet și sentimente. Au fost câteva zile când am fost mai afectată, în momentul acela m-am retras din online, am decis să iau o pauză de la tot, ca să pot să fiu din nou obiectivă și să pot să îmi dau seama că, de fapt, ceea ce se întâmplă în online din partea oamenilor nu e despre noi și despre cee ace am trăit noi acolo, ci despre perspectiva lor și punctul lor de vedere, care poate să fie în funcție de cee ace a trăit fiecare în viața sa”, a recunoscut aceasta.

Întrebată dacă mai ține legătura cu foști concurenți sau ispite, aceasta a zis: „Eu, personal, nu păstrez legătura, dar cu celelalte ispite am păstrat legătura, când vin ele la Cluj sau când vin eu la București ne petrecem timpul împreună”.

