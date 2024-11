Ispita Marcel de la Insula Iubirii, primele declarații după ce a cerut-o în căsătorie pe Armina. Cum a ales momentul

Ispita Marcel de la Insula Iubirii, sezonul 8 a cerut-o pe Armina în căsătorie la nunta unui prieten. Acesta a explicat care este motivul pentru care a ales fix acel moment.

Marcel și Armina s-au logodit oficial. După ce ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8 a întrebat-o pe fată dacă vrea să fie soția lui, în cadrul unui podcast, a avut loc adevărata cerere în căsătorie. Bărbatul i-a adresat, din nou, întrebarea, de data aceasta la nunta unui prieten.

În imaginile postate de acesta pe contul lui de Instagram, se poate observa cum Marcel ia microfonul în mână și se îndreaptă către iubita sa. Ispita a îngenunchiat în fața acesteia și a cerut-o în căsătorie în fața tuturor invitaților.

De ce a cerut-o ispita Marcel pe iubita lui în căsătorie la nunta unui prieten

Contactat de spynews.ro, bărbatul a explicat cum a ales momentul inedit pentru a o cere în căsătorie pe Armina. Acesta a explicat că deși a mai avut câteva tentative a decis să facă pasul cel mare la nunta prietenului său, unde erau mai multe persoane dragi lui.

„Am vrut să fie ceva mai oficial, iar având în vedere că am avut nuntă sâmbăta asta la un prieten foarte bun de-al meu, el și soția sa sunt polițiști, am zis că acum trebuie să fac totul. Au fost și părinții lui Denis, prietenul meu cel mai bun din Caracal, dar și părinții soției sale, am prins alături de noi toți oamenii noștri dragi”, a spus Marcel.

Ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8 a dezvăluit că avea cererea demult în plan și ar fi vrut să aibă loc evenimentul undeva la Paris sau Londra.

„Mă gândeam inițial că să fac asta pe la Paris sau undeva, dar am zis că mai bine fac aici și am gândit toată chestia asta în urmă cu două luni. Am vorbit cu prietenul meu, cu soția și am pus totul la cale. I-am cumpărat inelul când am ajuns la Caracal. Armina era mereu pe lângă mine. I-am zis prietenului meu să-mi dea o ocupație ceva, ca să pot să mă duc să-i iau inelul. Cam asta a fost tot planul. Nu se aștepta să o cer acolo! A fost emoționant totul”, a mai adăugat el.

Cum s-au cunoscut Marcel de la Insula Iubirii și logodnica lui

Marcel, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, a fost printre primele ispite din acest sezon care a atras atenția tuturor prin felul său carismatic de a fi. Deși în timpul show-ului s-a apropiat de Maria, fosta iubită a lui Dani nu i-a împărtășit sentimentele.

Cu toate acestea, după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii sezonul 8, care au avut loc în februarie, Marcel Andrei s-a întors în țară și a continuat să își caute sufletul pereche.

Se pare că în luna mai, la câteva luni de când s-a întors din Thailanda, Marcel s-a îndrăgostit de Armina, o tânără superbă cu care se potrivește perfect. De atunci ispita Marcel postează des imagini și clipuri video cu iubita lui. Iată ce a declarat bruneta despre momentul când s-au cunoscut!

Marcel a început o relație cu Armina în urmă cu aproape opt luni, după o pauză de șapte ani.

Deși cei mai mulți speculează că Marcel a fost ajutat de celebritate ca să își găsească o iubită, ei bine lucrurile stau complet diferit. Armina i-a fost aproape încă dinainte să fie cunoscut în toată România, iar acum se bucură împreună de succesul ispitei de la Insula Iubirii sezonul 8.

Marcel și Armina și-au început povestea pe rețelele de socializare, iar de aici lucrurile au evoluat.

„Nu chiar cum a fost în emisiune, fix exact el însuși (n.r. a cucerit-o). Este un bărbat foarte amuzant, romantic, foarte politicos. Asta dă dovadă de bărbăție. El e unul dintr-o mie. Eu îl cunoșteam înainte să fie faimos. Pentru toată lumea care tot mă întreabă, da, eu îl știam înainte să fie faimos. Dacă nu ar scoate nicio vorbă, nu ar fi Marcel de la Insula Iubirii”, a declarat Armina la Xtra Night Show, citată de spynews.ro.