Logodnica lui Marcel de la Insula Iubirii, schimbare radicală de look. Cum arată acum Armina Grigoraș

Armina Grigoraș și-a luat urmăritorii prin surprindere cu o schimbare radicală de look. Iată cum a apărut logodnica lui Marcel de la Insula Iubirii în mediul online!

Armina Grigoraș a decis să își facă o schimbare la păr și să renunțe la nuanța de brunet pentru o culoare mai deschisă. Partenera lui Marcel a postat rezultatul în mediul online, iar fanii au rămas surprinși de cum arată acum și au lăudat-o în comentarii. Iată mai jos!

Armina Grigoraș și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look

Armina Grigoraș, logodnica fostei ispite masculine de la Insula iubirii sezonul 8, a surprins pe toată lumea cu o schimbare radicală de look. După o lungă perioadă în care a avut părul negru, partenera lui „Maluma” a ales să își schimbe culoare, alegând o nuanță de roșcat.

Armina Grigoraș a postat câteva fotografii cu noul look pe rețelele de socializare, iar fanii au rămas surprinși când au văzut-o așa. „Iți stă foarte bine!”/„Ce bine îți stă!”/„Oo, mult mai bine, mult, mult”/„Ohh yaaa!”/„Îți stă bine!”, sunt câteva dintre comentarii.

Ce reguli a impus Armina în relația cu Marcel de la Insula Iubirii

La Xtra Night Show, Amina și Marcel Andrei au dezvăluit care e cea mai importantă regulă în relația lor. Potrivit brunetei, nu pot avea prieteni de sex opus, deoarece există posibilitatea de a apărea sentimente.

„Cum să stau eu la vrăjeală toată ziua cu un bărbat, că suntem prieteni? Ok, prieteni de viață, cu care vă știți familiile, căsătoriți. Nu m-am referit la prieteni care sunt căsătoriți sau deja într-o relație. La Caracal are prieteni apropiați din copilărie. Se cunosc familiile. Așa că are prietena lui de ieșit în club, hai sictir. El nu are prietene fete”, a spus iubita lui Marcel, citată de Spynews.

Ce spune Armina despre admiratoarele lui Marcel

Odată cu celebritatea au venit și multe admiratoare pentru Marcel de la Insula Iubirii sezonul 8. Dar cu toate că primește mesaje de la fane, Armina nu are niciun motiv de îngrijorare, căci, așa cum declară bruneta despre iubitul ei, el este un bărbat onest, care nu îi ascunde nimic.

„E un bărbat foarte onest, foarte sincer, îmi arată majoritatea care îi scriu, nu e nimic pe ascuns. Telefonul îl lasă la îndemână”, a mai spus Armina, citată de Spynews.