Larisa Mârtan a anunțat la finalul anului trecut că va aduce pe lume o fetiță. Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 vorbește despre problemele pe care le întâmpină în sarcină.

Larisa Mârtan, cunoscută și ca Lala, a participat ca ispită în sezonul 8 la Insula Iubirii. Aceasta a rămas în atenția publicului prin intermediul rețelelor de socializare. După ce s-a speculat că ar dori o relație cu Robert Braia, fost concurent Insula Iubirii, sezonul 8, urmăritorii săi au fost convinși că formează un cuplu cu o ispită masculină din cadrul show-ului, mai exact cu polițistul Radu.

Aceste zvonuri au fost însă infirmate de fosta ispită, după ce a postat prima fotografie cu iubitul său. Nu a întârziat să apară nici vestea că este însărcinată. De asemenea, fosta ispită a dezvăluit că va păși în fața altarului înainte de venirea pe lume a fetiței sale.

Probleme pentru Lala în sarcină. Ce a dezvăluit ispita de la Insula Iubirii 8. Cu ce probleme se confruntă

La începutul lunii noiembrie 2024, Lala a dezvăluit că se pregătește să devină mamă. Aceasta este însărcinată în 21 de săptămâni, însă sarcina nu este deloc ușoară.

Fosta ispită de la Insula Iubirii se confruntă cu probleme. Pe lângă schimbările legate de aspect, care îi dau mari bătăi de cap, Lala se suferă și din cauza durerilor, care aproape că nu o lasă să se dea jos din pat.

„Acel moment când ai 21 de săptămâni și te gândești că mai ai încă atât, tenul tău arată tragic, deja devii un pătrat de la kilogramele în plus, ai întâmpinat toate simptomele nasoale ale unei sarcini, ai dureri peste tot de nu îmi vine să te ridici din pat, și asta doar superficial spus”, a mărturist Larisa Mârtan într-o postare pe rețelele de socializare.

Aceasta are trombofiie, astfel că, pe parcursul sarcinii, este nevoită să își facă injecții. De asemenea, ea a mărturisit că nu îi plac deloc.

În ciuda acestor probleme, Lala are o sarcină normală și sănătoasă. Ea va aduce pe lume, în luna mai, o fetiță, căreia deja i-a ales un nume, adică Hazel.

„Am fost atât de fericită încât nici nu am putut să țin secret și i-am spus direct și iubitului meu, că noi inițial voiam să facem gender reveal, dar n-am mai putut. În mai ar trebui să nasc, pe data de 27, dar să vedem cum va fi toată această perioadă, se dezvoltă foarte repede și e posibil să se mai schimbe termenul.

Voi naște prin cezariană, e mult mai sigură și pentru trombofilia pe care o am, e mult mai sigur. Numele eu l-am ales, nu e neapărat un nume, e o culoare de ochi. E o culoare între căprui și ochi verzi, mi-a plăcut foarte mult cum sună, am zis că dacă o să am o fată, așa o s-o cheme și așa a rămas”, a declarat ea, conform unei surse.

„Ieri am văzut primele trăsături! Pot spune că eu nu prea mi-am lăsat amprenta cel puțin până acum😅 Se vede cine este fata lui tata! Totuși am observat că stă la fel de încruntată ca mine, deja are personalitate”, scrie Lala într-o postare recentă din mediul online.