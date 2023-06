Răzvan de la Insula Iubirii, alături de noua iubită. Cum mai arată și ce mai face fostul concurent. Fanii lui: „E groasă treaba”

Răzvan Manea a venit pe Insula Iubirii pentru a-și testa relația pe care o avea cu Cati Dimache. Însă, deși și după difuzarea sezonului la tv unde ei au aprăut au mai încercat să aibă o relație, cei doi par să fie separați de mai mult timp.

Ce mai face și cum arată Răzvan de la Insula Iubirii sezonul 4. S-a filmat alături de noua lui iubită

Răzvan Manea de la Insula Iubirii sezonul 4 nu s-a schimbat prea mult, arată la fel cum îl știm cu toții și pare să fie foarte activ pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, unde face live-uri cu urmăritorii lui cu care ține o legătură strânsă.

Acesta s-a filmat de curând cu noua lui iubită despre care nu a vorbit foarte multe, ci doar au stat îmbrățișați și au ascultat o manea, genul muzical despre care Răzvan a tot vorbit și pe insulă și din cauza căreia s-a certat și cu Bogdan Ionescu.

Ca și meserie și profesie, despre Răzvan Manea nu se știu foarte multe lucruri, ci doar că a fost văzut de fanii emisiunii făcând șoferie, pentru o companie de ride sharing din București.

Răzvan creează mult content pe TikTok, unde este urmărit de mulți prieteni virtuali care îi apreciază personalitatea. La clipul pe care l-a postat alături de noua iubită, fanii i-au comentat „E groasă treaba”, o ironie la adresa replicii celebre pe care chiar el a făcut-o în emisiune, cu privire la organul său genital.

Deși el și Cati nu au mai format un cuplu după Insula Iubirii sezonul 4, fostul concurent pare să-și fi găsit marea dragoste în brațele unei femei blonde cu care se postează pe TikTok.

Povestea de dragoste dintre Răzvan de la Insula Iubirii și Cati de la Insula iubirii sezonul 4

Cei doi au mărturisit că s-au cunoscut pe o rețea de socializare și că, la momentul filmării emisiunii, erau împreună de 1 an și jumătate.

În Thailanda, ambii au căzut în ispită, iar la întâlnirea finală și-au reproșat lucrurile pe care le-au făcut cu ispitele pe parcursul săptămânilor petrecute acolo.

La final, Răzvan și Cati au anunţat că nu mai formează un cuplu, însă și-au mai dat o șansă la întoarcerea în țară.

Se pare că nici de această dată lucrurile nu au mers între ei. De atunci, Răzvan s-a afișat cu o tânără, însă perechea lor nu a durat.

De cealaltă parte, Cati a fost mai ”norocoasă”. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost cerută în căsătorie de actualul iubit și se pregătește de nuntă.

Ultimul său loc de muncă era în cadrul unei benzinării, iar bărbatul se mândrea cu faptul că are ocazia să muncească.

”Nu îmi este rușine că muncesc cinstit și nu am primit ajutor de la nimeni în viața mea! Muncesc de la vârsta de 15 ani! Poate părinții mei nu au avut posibilitatea să mă țină în puf. Tot ce am, am datorită mie”, scria Răzvan pe contul său personal de Facebook în 2018.