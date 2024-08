Reacția ispitei Anamaria după bonfire-ul final al Simonei și al lui Claudiu: „Am fost 100% eu”. Ce mesaj i-a transmis băiatului

Ispita Anamaria a ținut să transmită un mesaj tuturor urmăritorilor săi după bonfire-ul final al Simonei și al lui Claudiu. Mai mult decât atât, ei au avut un scurt schimbi de replici și în mediul online. Ce răspuns cu subînțeles a oferit ispita de la Insula Iubirii sezon 8.

Simona și Claudiu au părăsit Insula Iubirii sezon 8 cu doar câteva zile înainte de Marea Finală. Cei doi și-au încheiat testul, iar fata a recunoscut că nu mai putea rezistă aște câteva zile până să îl confrunte pe iubitul ei. La bonfire-ul final, Simona i-a spus lui Claudiu tot ce avea pe suflet, însă în scurt timp, el a reușit să o facă să îl ierte. Astfel, la 6 luni de la încheierea filmărilor, Simona și Claudiu s-au împăcat și formează în continuare un cuplu.

La rândul său, ispita Anamaria a încercat, cu mult tact, să îl demaște pe băiatul față de care a recunosc că a început să aibă sentimete pe Insula. Chiar dacă el a căutat-o și după ce au ajuns acasă, ei nu mai țin acum legătura.

Ce mesaj i-a transmis ispita Anamaria lui Claudiu după bonfire-ul final. Cei doi au mai vorbit și după întoarcerea în țară

Cu toate acestea, după difuzarea bonfire-ului, ispita Anamaria a ținut să clarifice totul în mediul online. Fata a mărturisit că a fost ea însăși de la început până la final și interesul ei principal a fost cel de a o ajuta pe Simona.

De asemenea, aceasta i-a transmis mesaj și lui Claudiu, prin intemediul postării de pe contul de Instagram. Aceasta a ținut să îi mulțumească pentru faptul că a tratat-o întotdeauna cu respect și nu a pus-o în situații incomode.

Ispita a confirmat, din nou, că s-a simțit atrasă de Claudiu, însă nu a uitat nicio secundă care era rolul ei pe Insula Iubriir.

Si asta a fost sezonul 8 pentru mine 🙏♥️

Am intrat in emisiune cu un vibe foarte bun, foarte bine eu cu mine, cu zambetul pe buze si dornica sa vad ce urma sa ne pregateasca insula.

Am avut parte de trairi de tot felul, emotii intense pe care le-am retrait urmarind de acasa fiecare episod. Sunt recunoascatoare ca am fost 100% eu si asta s-a vazut (ochii nu mint niciodata) . Am fost sincera pana la capat. Ma bucur ca prin felul meu de a fi am reusit sa fac parte dintr-o poveste draguta(cum ati numit-o si voi) si sper din suflet ca Simona si Claudiu au invatat ceva din aceasta experienta! Lui nu am ce sa ii reprosez, din contra sa ii multumesc ca in toata nebunia si testul lui, nu m-a pus intr-o ipostaza proasta si ne-am respectat unul pe celalalt. Imaginile au vorbit de la sine. Asa cum am declarat mi-a placut Claudiu, am putut sa fiu eu in preajma lui, dar nici o clipa nu am uitat care este scopul meu acolo, la urma urmei am intrat in rolul de ispita🙏. Sa fii ispita, dincolo de toate inseamna sa fii om si Da si o ispita poate sa aiba sentimente si trairi!. Sunt multe de spus,dar acum emotiile ma coplesesc si ma rezum momentan la a va multumi din inima pentru toate mesajele frumoase! Ma inclin in fata voastra🙏🙏”, a scros ispita Anamaria de la Insula Iubirii sezon 8 alături de o poză de la bonfire.

Într-o sesiune de Întrebări și Răspunsuri organizată tot pe rețelele sociale, aceasta a spus că nu are motive să vorbească urât despre Claudiu, nici chiar acum după emisiune. „Nu mi-a greșit cu nimic, și dacă o făcea, eu îmi păstrat atitudinea”.

Mai mult decât atât, ea a repostat un Story pus de iubitul Simonei. În timp ce el i-a mulțumit isptei Anamaria de la Insula Iubirii sezon 8 pentru tot ce a învățat pe insulă, fata a răspuns: „Sper că ți-ai luat deciziile corecte”.