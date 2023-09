Romeo Vasiloni, mesaj neașteptat pentru Răzvan Kovacs: „O să ai de-a face cu mine!”. Ce a spus despre „bătaia” cu soțul Emei

Romeo Vasiloni, una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii, a oferit un interviu exclusiv în care a spus tot adevărul despre presupusa „bătaie” pe care ar fi avut-o cu Răzvan Kovacs. Ispita masculină a transmis și un mesaj răspicat pentru soțul Emei!

Romeo Vasiloni a oferit un interviu exclusiv la Xtra Night Show în care a dezvăluit cum l-a schimbat expriența din Thailanda, dar și în ce relații a rămas cu Ema și Răzvan, după ce s-a speculat că ar fi avut loc „o bătaie” între el și soțul concurentei. Iată care au fost declarațiile controversatei ispite!

Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii sezonul 7, mesaj dur și răspicat pentru Răzvan Kovacs

Romeo Vasiloni a dezvăluit că experiența Insula Iubirii l-a ajutat să își descopere o latură pe care nu știa că o are înainte:

„Pot să spun că mi-am descoperit o latură a mea pe care nu o știam. Sunt și așa cum arăt, dar pot fi și extrem de emoțional, așa cum s-a văzut pe insulă. Am empatizat foarte mult și am ajuns să am sentimente pentru un om chiar dacă nu am avut un contact fizic neapărat. Cred că înseamnă mult mai mult asta.”, a spus Romeo Vasiloni la Xtra Night Show.

Întrebat dacă existe urme de orgoliu în relația cu Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, având în vedere că cei doi s-au împăcat și așteaptă, acum, venirea pe lume a fetiței lor, Romeo Vasiloni i-a transmis un mesaj dur și răspicat soțului Emei:

„Nu pot să zic că a fost ceva pentru care a trebuit să trec peste. La mine nu există orgoliu. Mereu fac ceea ce simt și ceea ce vreau, dar am trecut peste. Am fost mai mult surprins că ea încă l-a acceptat pe Răzvan, nu neapărat că am trecut peste sau m-a durut foarte tare. Poate că m-a durut pentru ea ca și persoană, văzând că toată experiența pe care a trăit-o, cumva nu a însemnat nimic pentru ea, dacă în continuare a făcut același lucru. Dar probabil că Răzvan s-a schimbat. Sper să o fi făcut, că dacă nu, Răzvane, ai de-a face cu mine, dacă nu ai grijă de ea!”, a spus Romeo Vasiloni la Xtra Night Show.

Ce a dezvăluit Romeo Vasiloni, după ce s-a speculat că ar fi avut loc „o bătaie” între el și soțul Emei

Întrebat dacă a existat acea „bătaie” între el și Răzvan Kovacs, Romeo Vasiloni a ținut să lămurească că nu a existat o astfel de altercație între ei, informația fiind un „fake news”:

„Nu am avut niciun fel de contact cu Răzvan, nici măcar verbal după Insulă. Nu știu de ce el m-a blocat peste tot, pe rețelele de socializare. Eu chiar nu am o problemă cu el și aș putea să discut cu el, dar se pare că el are o altă părere și o respect. A fost un fake news și nu s-a întâmplat absolut nimic între noi.”, a transmis Romeo Vasiloni la Xtra Night Show.

Întrebat dacă ar mai avea să îi transmită vreun mesaj Emei, Romeo Vasiloni a oferit un răspuns în stilul caracteristic:

„Ema să știi că mi-e foarte dor de tine și sper să ne vedem. Sper să mă chemați la botez, să vin acolo și să mă puneți naș. Găsim și nașă, nu e problemă!”, a mai adăugat Romeo Vasiloni pentru sursa citată.

