Transformarea prin care trece Cerasela, la o lună după despărțirea de Rareș, de la Insula iubirii

Cerasela este una dintre cele mai urmărite figuri din social media, după proiectul Insula Iubirii. Comportamentul său din emisiune a atras atenția multor oameni și reacțiile partenerului ei la diferite acțiuni ale sale au venit în antiteză cu așteptările tuturor.

Deși colegii de proiect i-au spus deseori că ar trebui să-și pună semne de întrebare vizavi de relația pe care oa re, tânărul a ales să își discute în privat relația și să analizeze fără echivoc în detaliu tot ce s-a întâmplat, fără a lua o decizie în fața camerelor.

Prin ce transformări a trecut Cerasela, de la Insula Iubirii sezonul 6, după despărțirea de Rareș

Cei doi și-au mărturisit dragostea chiar la final de emisiune și lucrurile păreau a fi bune, chiar dacă Rareș a ales să lase povestea în “coadă de pește” inițial, cerând răstimp pentru a urmări emisiunea și pentru a trage singur concluziile, pentru a nu se pripi.

Cerasela a recunoscut încă din timpul proiectului că a greșit arătându-se deschisă față de anumite ispite, dar a motivat că acesta a fost forma prin care ea s-a testat, scopul emisiunii fiind chiar testul! După ce aceștia au ajuns acasă și sezonul 6 și-a închis porțile au încercat să-și rezolve problemele, însă au ajuns la concluzia că cel mai bine este să meargă pe drumuri separate, iar Rareș a confirmat acest lucru.

Pe rețelele de socializare Cerasela este foarte activă și se pare că s-a schimbat enorm față de cum au cunoscut-o telespectatorii. Acesta și-a schimbat stilul de viață, iar sportul a ocupat o prioritate în viața sa. Cerasela arată incredibil de bine, fapt care demonstrează că și-a îndreptat atenția spre disciplină și lucru cu propria persoană.

Rareș a discutat într-un podcast despre viața sa amoroasă și s-a declarat ”julit”.

”Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiști o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri. Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat.”, a afirmat Rareș.

Întrebat dacă are admiratoare, Rareș a zis că nu crede că e timpul pentru o listă nouă: ”Momentan sunt julit aici (n.r. arată spre inimă). Ok, poate par eu așa mișto, dar vorbești ca cu dulapul ăsta. E aceea perioadă nașpa, prin care e posibil să cauți să te apropii de anumite persoane. Realizez că încerc să fac treaba asta, să mă lipesc de alte persoane greșit de cum sunt eu. (...) Simt nevoia de atașament. Există riscul, dacă întâlnesc o persoană nouă, eu să fac mai mulți pași. Șansa să găsesc pe cineva care să facă doi pași când eu fac doi pași e mică.”

”Există riscul să intru într-o relație pansament, ceea ce mi se pare nașpa nu pentru mine. Eu să zicem că mi-am astupat rana. E nașpa pentru persoana pe care o folosesc pansament”, a mai adăugat fostul iubit al Ceraselei de la Insula Iubirii.

