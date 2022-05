Insula Iubirii | Sezonul 6, 2 mai 2022. Ce au spus cuplurile când s-au revăzut după prima noapte de separare

În primul episod de la Insula Iubirii | sezonul 6 din 2 mai 2022, concurenții și-au revăzut partenerii de viață după o noapte petrecută fără ei. Iată ce au spus: „A fost foarte greu aseară, am dormit foarte repede, am fost prea obosită și tristă că nu am fost cu el”, spune Celia. „A fost bine, m-am bucurat foarte mult că l-am văzut. Nu pot să zic că i-am simțit lipsa, noi suntem obișnuiți să dormim separat”, spune și Cristina. „A fost o seară bună, plăcută. Deși eram obosit, am socializat că așa e nromal să facem”, spune Sebastian Dascălu.

